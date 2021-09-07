《梨泰院Class》確定拍成日劇！國民男友準備剃栗子頭
由朴敘俊主演的韓劇《梨泰院Class》紅遍全球，台灣日前宣布翻拍此劇，日本也確定改編翻拍成《六本木Class》，男主角已定案找來「國民男友」竹內涼真擔任。此外，該劇不但圈粉漫威電影《驚奇隊長2》的導演妮亞達科斯塔、讓朴敘俊成功拿到進軍好萊塢的門票，男主角的「栗子頭」更成為「國民髮型」，不管是主角或是故事內容，人氣指數非凡。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-07 17:45:45
根據《週刊女性》報導，日本將於明年夏天翻拍《梨泰院Class》，日劇將沿用日本漫畫將故事本土化，並取名為《六本木Class》，男主角找來竹內涼真擔任，但竹內日前爆出感情糾紛，日本網友對於他的出演、以及電視台改編的故事方向，皆不埋單表示：「韓版品質無人能超越」、「梨泰院不是朴敘俊演的話就不好看了吧？」
對於改編《梨泰院Class》引起網友反彈，漫畫平台則表示，韓劇中的「梨泰院」是聚集外國人喝酒的象徵地，也是韓國人才知道的地方，對於一般人仍有些陌生，如果換作在日本，六本木就是最適合的地方，所以才會做此調整。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！