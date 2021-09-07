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趙少康稱「喊出戰鬥藍就能當選議員」　藍委憂寒蟬效應

▲趙少康南征北討成立戰鬥藍，並稱黨內青年只要喊出自己是戰鬥藍，2022就能當選市議員。（資料照／記者陳弘志攝，2021.02.22）
▲趙少康南征北討成立戰鬥藍，並稱黨內青年只要喊出自己是戰鬥藍，2022就能當選市議員。（資料照／記者陳弘志攝，2021.02.22）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-07 17:34:13

針對中廣董事長趙少康7日於記者會表示，要投入2022市議員選舉的黨內青年，只要表現出戰鬥精神，並喊出自己是戰鬥藍就能當選。對此，一位不具名資深立委認為戰鬥藍已在黨內產生寒蟬效應，且選舉不是發發臉書、唸唸咒語，深耕地方才是關鍵。

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趙少康上午出席「戰鬥藍青年點讚」記者會時表示，許多基層黨員、民眾面對民進黨這麼鴨霸，對國民黨是有許多期待的，但又認為在野黨欲振乏力、軟趴趴，這是他提出「戰鬥藍」的主因，一提出後果然一呼百應。民進黨已經被吃乾抹淨，反而是國民黨的年輕人有機會，他有計畫要輔選市議員，盼大家一起戰鬥。

對此，一名國民黨資深立委表示，選議員一定要從經營地方起步，誠摯的服務選民、爭取民眾支持，不是拍網美照、做哏圖發臉書，甚至唸唸咒語就能當選。他譏諷，雖然「網紅政治」、Youtuber治國時代來臨，較踏實地的深耕地方，讓民眾看見努力才是得票關鍵。

該立委指出，趙少康的理念具有正當性，在民進黨鴨霸獨裁下，支持者對國民黨感到失望，戰鬥藍確實給予他們一絲希望，但仍不該「教壞囝仔大小」，灌輸青年錯誤觀念。

此外，針對趙少康南征北討大動作集結，該立委質疑，至今沒提出任何具體規劃、作為，會誤會趙是為了提前佈局2024選舉，且黨員提出不同意見，反而被戰鬥藍成員圍剿，恐產生寒蟬效應。

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