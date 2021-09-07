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校園頻傳群聚　陳秀熙籲：應加強篩檢次數

▲台大公衛學者陳秀熙說，該在現有的政策下，加強篩檢次數。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台大公衛學者陳秀熙說，該在現有的政策下，加強篩檢次數。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-07 18:15:51

新北市幼兒園群聚疫情至今（7）日累計達15例，除此之外，先前的桃園高職也是寬鬆政策實施後的首次染疫事件，對於校園防疫是否應加強？台大公衛學者陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，確定病毒從哪出現是首要工作，而之所以會有破口並不是因為學校特殊，而是本來就不是所有場所、行業都可以符合100%防疫需求，因此該在現有的政策下，加強篩檢次數。

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針對學校、幼兒園成為疫情破口，是否代表校園防疫方向應加嚴？陳秀熙解釋，並不是如此，「本來就不是所有的場所、行業都可以符合社交距離，絕對不拿下口罩之類的公衛手段，因此像機師或是性工作者、幼兒園教師、學校教師這類風險較高的職業，就應該實施定期篩檢。」

陳秀熙指出，防疫工作應該加嚴的是更前端「篩檢次數」，現在進行的工作是調查病毒來源到底是境外移入個案導致，還是社區的隱性個案延續，若為後者那就是英國變異株，如果是前者，很大的可能就是Delta變異株，以目前的感染者症況看來，是Delta的可能性較高。

「但不管是哪一種，其實我們之前都呼籲過，篩檢的次數應該要更多。」陳秀熙說明，只要是境外移入，除了現有天數的居家隔離和自主健康管理，至少要半個月到一個月時間不要跟人群接觸，期間搭配快篩，「不過並不是說政府要以政策方式加長居檢時間，而是全民自主配合，效果才會好。」

陳秀熙指出，公衛界很早就呼籲應實施「加強版定期檢測」，因為第一代的新冠疫苗本來就無法完全避免染疫，因此應該增加篩檢次數來補足，「以機師為例，如果從芝加哥回來知道自己可能有染疫了，那就應該避免和家人碰面」，而中央可提供更多的快篩試劑，讓民眾即使在自主健康管理期過後仍保持定期篩檢達一個月，「如果政府沒有經費，不管是民眾自己購買來做，或是有企業願意贊助來做都可以，但就是要做！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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