校園頻傳群聚　陳秀熙籲：應加強篩檢次數

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陳秀熙指出，防疫工作應該加嚴的是更前端「篩檢次數」，現在進行的工作是調查病毒來源到底是境外移入個案導致，還是社區的隱性個案延續，若為後者那就是英國變異株，如果是前者，很大的可能就是Delta變異株，以目前的感染者症況看來，是Delta的可能性較高。
「但不管是哪一種，其實我們之前都呼籲過，篩檢的次數應該要更多。」陳秀熙說明，只要是境外移入，除了現有天數的居家隔離和自主健康管理，至少要半個月到一個月時間不要跟人群接觸，期間搭配快篩，「不過並不是說政府要以政策方式加長居檢時間，而是全民自主配合，效果才會好。」
陳秀熙指出，公衛界很早就呼籲應實施「加強版定期檢測」，因為第一代的新冠疫苗本來就無法完全避免染疫，因此應該增加篩檢次數來補足，「以機師為例，如果從芝加哥回來知道自己可能有染疫了，那就應該避免和家人碰面」，而中央可提供更多的快篩試劑，讓民眾即使在自主健康管理期過後仍保持定期篩檢達一個月，「如果政府沒有經費，不管是民眾自己購買來做，或是有企業願意贊助來做都可以，但就是要做！」
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