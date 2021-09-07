中秋烤肉　南市：不主辦、不鼓勵、不群聚

近日北部幼兒園發生COVID-19群聚感染事件，引發全國關注，台南市教育局特別提出9大防疫措施，此外一連4天，民眾關心的中秋連假到底能不能烤肉，目前已多縣市宣布不允許在公共場域等社交烤肉活動，台南市長黃偉哲則認為台南市政府目前的態度是「不主辦、不鼓勵、不群聚」，南市府也會持續關注後續疫情發展狀況，並視疫情發展滾動式調整各項防疫作為。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市教育局為因應北部幼兒園發生群聚感染事件，特別訂定「防疫措施加強版」，提出9大防疫措施如「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等，要求各園務必做到防疫滴水不漏，讓家長安心。





有關民眾關心台南市中秋大型活動會不會取消，市長黃偉哲強調，台南市政府目前針對大型活動的態度是「不主辦 、不鼓勵 、不群聚」；黃偉哲說，烤肉活動可能造成人潮群聚、口沫橫飛，更造成空氣污染，市府不主辦也不鼓勵民間辦理相關大型烤肉活動，民間若舉辦相關活動也不會有補助，此外，若疫情轉趨嚴峻，就會宣布禁止民間舉辦大型活動。





黃偉哲再次呼籲市民，中秋連假民間活動要盡量避免群聚，目前不禁止家戶烤肉，但鼓勵民眾改吃火鍋跟家人同聚，一起賞月吃月餅、吃文旦，這樣比較好，或從事其他低密度活動來慶祝佳節，南市府也會持續關注後續疫情發展狀況，並視疫情發展滾動式調整各項防疫作為。



