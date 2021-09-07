擔心BNT心肌炎？年輕人打不打？為何先打？重症醫黃軒詳解

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黃軒醫師指出，如同其它疫苗一樣，BNT也會有「基本的副作用」，兒童、青少年在研究報告中可見類似成人的副作用，最常見的包括注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉疼痛、寒顫、關節疼痛和發燒，通常約48小時便會消退，且不會因為施打者較為年輕，副作用的症狀就變得比較強。
BNT的心肌炎與染疫，對年輕人的影響？
至於BNT等mRNA疫苗副作用「心肌炎」，因發生於心臟，總讓人擔心若真的發生是否可能引起死亡，民眾相當關注。對此黃軒醫師則指出，心肌炎是非常罕見的副作用，約略每百萬人才會有12.6人發生，在美國已有304位確定因疫苗引起心肌炎的住院患者，95%為輕症，至今無人因心肌炎而死亡，死亡率為0.00%。相較之下，兒童、青少年等年輕族群，雖因染疫死亡的可能性也不高，但在沒有注射疫苗的情況下，染疫後死亡率還是有0.03%~0.22%，比心肌炎致死的機率高上非常多，施打疫苗才是上上之策。
年輕人重症、死亡低，為何要冒心肌炎風險先打？
近日不少民眾討論，「既然年輕人染疫重症、死亡風險低，為何還要先讓年輕人先施打疫苗？」、「為何還要讓年輕人冒著心肌炎的風險施打疫苗？何不專攻於染疫後較危險的中、老年族群？」
其實這並非冒險，黃軒醫師指出，如同前述，即便年輕人重症、死亡率低，但還是比心肌炎來得高、來得危險。另一方面主要是為了避免年輕人成為媒介、雙管齊下加強對易重症、易死亡者的保護。年輕人需要上課、外出、打工、生活，染疫還是可能會成為病毒傳播的媒介，造成擴散，包括感染給同學，也包括老師、父母、祖父母等年長、慢性病、較危險的族群。
黃軒醫師指出，以歐美研究來看，校內學生染疫，重症、死亡的卻是未接種疫苗的成年人。再從接種率極高的以色列來看，多數成年人已施打，但卻因Delta病毒廣泛的入侵青少年族群，也會成為醫療資源嚴重的負擔。因此年輕人也一同施打疫苗，不論是對自身或身邊的人，都會更加有保障。
打完新冠疫苗，能打其它疫苗嗎？
面對的疫苗課題，除了新冠疫苗之外，也包括了其它的常規疫苗，接種完新冠疫苗後是否能施打其它疫苗？對此黃軒醫師則不建議，原因在於這些才通過EUA的新冠疫苗與其它疫苗的相容性、相互作用等還有待研究，因此專家建議，不論是何者於前，都應至少間隔一個月為佳。
染疫過＝免疫＝不用打疫苗？
打不打疫苗，在國內也有少數染疫過的族群有一項迷思，「已經染疫過了，身體免疫了，不用打疫苗。」。對此黃軒醫師則表示，染疫過還是得接種疫苗，研究發現感染過的患者，在三個月之後體內的抗體會大量的減少，約剩17%，並非民眾所想的所向無敵。因此染疫過的患者還是需要施打疫苗，以防再次感染，特別是已康復三個月以上，更是不可大意。
理性了解疫苗，能打早打、做好防疫最重要！
再次提醒民眾，面對疫情的威脅尚未看見終點，變種病毒持續在國門盤旋，防疫作為藥物及非藥物措施兩者一樣重要，理性了解疫苗對人體的影響，能打則打，盡快取得保護力是上策，平時也應做好各項防疫措施，包括勤洗手、勤消毒，並戴好口罩、遮好口鼻，也記得時時保持社交安全距離，不可因國內疫情漸漸趨緩而大意，避免功虧一簣。