方文山出道作「僅7個字」　吳宗憲一通電話讓他走紅

即將上線的「ChillNoW」短影音社交平台，為了鼓勵音樂創作人，特別舉辦「ChillNoW原創音樂賞」，邀來「華語詞神」方文山擔任評審，他回憶起自己第一次被採用的創作，其實並沒有掛名，「我卻清楚記得我為那首歌創作了哪7個字！」他也感謝吳宗憲的發掘，才能成就如今的他。

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不同於外界熟知的，方文山第一首被採用的創作，並非廣為傳唱的《落雨聲》，而是歌唱團體咻比嘟嘩的《野孩子》這首歌中，「我行我素不偽裝」這7個字。方文山透露，當時因緣際會，唱片公司正好在修改《野孩子》的歌詞，「想說我這麼一個投稿了厚厚一本歌詞大全的人，怎樣都寫得出幾個字吧！」方文山笑說，這次經歷對他而言挺有趣，也更讓他篤信「機會是留給準備好的人」，必須隨時要把自己準備好，來面對人生機遇。

▲▼方文山出道作僅有7個字。（圖／ChillNoW短影音平台提供）

方文山回憶起成名前創作不被採用的經歷：「以前我們很習慣在100次的嘗試中，可能會有99次被打槍。」他提到，當時為了圓夢，自己四處打工，並利用一年時間瘋狂創作，寫了100多首歌詞作品集結成「歌詞大全」，投稿到各大唱片公司卻屢屢吃閉門羹，直至吳宗憲親自回電給他，這才終於被發掘。回憶起成名前的甘苦，方文山淡然地說，比稿、退稿、創作不被採用都是日常，「最重要的是創作為你的人生風景及記憶裡，留下了些什麼。」