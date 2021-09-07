璨樹颱風增為中颱機率高！氣象局：不排除「這天」發海警
今年第14號颱風璨樹在今（7）日生成，氣象局表示，目前太平洋海面上有雙颱，但另一輕颱康森對台灣沒有直接影響，璨樹強度則持續增強中，預估周末就會到台灣東南方海面，在11、12日時最接近台灣，不排除最快在週五就會發布海上颱風警報。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-07 18:23:38
根據中央氣象局颱風資料，在今日上午生成的輕颱璨樹14時的中心位置在北緯 16.1 度，東經 135.8 度，以每小時11公里速度，向西進行；輕颱康森的中心位置位在北緯 12.5 度，東經 123.4 度，以每小時11公里速度，向西北西進行。
氣象局預估，璨樹颱風將會持續增加，很可能會達到中度以上的颱風等級，未來沿著高壓邊移往西北西或西北方向前進的話，預估在週末就會到東南方的海面上，並在11、12日最接近台灣。
而針對璨樹颱風的路徑，氣象局稱不排除會發布海上或陸上警報，最快週五發布，但詳細狀況仍需要多觀察；至於另一颱風康森侵台機率低，目前中心位置在菲律賓陸地，接下來預計往南海、海南島方向移動，對台灣沒有直接影響。
氣象局也提醒，在週末以前，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，籲請民眾外出時多加留意，另針對花蓮縣、台東縣地區發布橙色高溫警示燈號，有連續出現36度高溫的機率。