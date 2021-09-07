新北幼兒園群聚　蔡英文：加速打疫苗、嚴格遵守防疫指引

新北市幼兒園傳出群聚疫情，國人皆感到關注與緊張，總統蔡英文表示，因為如此，所以更要高度戒備，要守護孩子，就必須要加速施打疫苗，也必須嚴格遵守防疫指引，才能阻斷疫情傳播。

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蔡英文表示，疫苗會一直來，能接種的人，請記得去打。今天中午日本政府第4度捐贈的6.4萬劑AZ疫苗已經抵達，加上前面幾批AZ疫苗的抵達，從10日開始，政府將往下開放18歲到22歲的朋友預約接種AZ疫苗。已經接種第一劑、間隔滿10週的朋友，也將開放預約第二劑，請不要錯過。

另外，蔡英文也說，直到11日為止，滿20歲、想打高端疫苗 的朋友，都可以直接到醫療院所接種，不必預約。正在封緘、檢驗中的BNT疫苗，也會在最短的時間配送、施打。無論打哪一種，都能提升集體防護力，台灣才會更安全。

蔡英文也說，最近幾起確診案例發生後，地方政府果斷停課，展開各項因應措施，中央都大力支持，也會持續協助。也請大家平時要落實防疫，不可抱著僥倖心態。如果擔心有接觸史，更是要做好自我健康管理，才能保護自己也保護他人。家長和老師們都辛苦了，大家一起度過這次挑戰。