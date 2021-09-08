散漫面對疫情　蘇致榮：不要讓全台灣陪著雙北關禁閉

「新北幼兒園爆發群聚感染，明明是社區感染，侯市長竟直接甩鍋給機師！」高雄市議員鳳山區參選人台灣阿榮蘇致榮在臉書po文表示，基因定序都還沒確定，新北市長侯友宜就急著撇清責任？蘇致榮認為，在新北教師發病時，最早確診的機師人都還沒落地台灣，侯友宜就急著甩鍋，身為縣市首長如此沒有擔當，就如同渣男一樣射後不理不負責任！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-08 00:25:13
同時，蘇致榮也指出，同為雙北生活圈的台北市長柯文哲在面對疫情竟然要大家神經大條一點，遇到再說？難道「柯學家」忘記了之前北農爆發群聚感染事件的先例？當初因為雙北疫調不實造成其他縣市疫情蔓延，面對疫情如此散漫的態度，難道又要再次重演！
蘇致榮認為，面對來勢洶洶的疫情，最重要的就是「疫調，匡列，篩檢，隔離」和加速疫苗施打與疫苗覆蓋率。而非在疫情爆發的當下一個急著甩鍋、亂扣帽子，一個神經大條慢慢來，此舉只會顯現身為雙北首長的二人防疫做到二二六六。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。