縣市升格引磁吸效應　鄭正鈐、林為洲：竹竹苗合併

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鄭指出，新竹市民歷年來繳的稅都是名列前茅，但在統籌分配款上卻是全國倒數，而科學園區雖位於新竹，但稅收都是上繳中央。這種不公平的現象，新竹每年都爭，但六成多的統籌分配款都被六都拿走了。
鄭正鈐強調，新竹縣市人口不及125萬，依地制法規定，無法升格為直轄市。但竹竹苗人口近160萬，且竹竹苗「大新竹地區」，集聚新竹科學園區、工業技術研究院、新竹工業區、竹南科學園區、銅鑼科學園區、清華大學、交通大學等重點產學單位，不但是全台科學研發創新與技術應用的重鎮之地，在產業經濟上更拉起了北台灣科技廊帶。
他也點出，縣市合併升格雖可獲得更多的資源，但同時也將面對都市治理更複雜的結構性問題。台灣目前幾個直轄市對於週邊的鄰近縣市，產生強大磁吸效應，反而造成周邊縣市陸續產生留才不易、財政狀況欠佳以及施政效能難以有效提升等問題。
此外，林為洲同樣主張，竹竹苗合併升格，人口150萬，跨越125萬升格門檻。擁有半導體產業科技帶，轄內有竹科園區、竹北生醫園區、竹南園區、銅鑼園區，堪稱半導體的故鄉，且皆為竹科管理局管理，且竹竹苗地區，同為客家文化圈。
林為洲認為，新竹縣、新竹市、苗栗縣的地理、人文、產業，各方面皆屬共同生活圈，符合升格條件。只是，合併後名稱為何，有待進一步討論，他提出「竹苗市、科技市、客家市」等選項。