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縣市升格引磁吸效應　鄭正鈐、林為洲：竹竹苗合併

▲國民黨立委林為洲、鄭正鈐對於新竹縣市合併持相同意見，認為應將苗栗納入考量。(NOWnews今日新聞資料照)
▲國民黨立委林為洲、鄭正鈐對於新竹縣市合併持相同意見，認為應將苗栗納入考量。(NOWnews今日新聞資料照)

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-08 09:10:18｜2021-09-08 09:11:18

針對新竹縣市合併掀起熱議，國民黨立委鄭正鈐7日指出，站在整體區域發展的角度來看，竹竹苗共同為北台灣科技廊帶，產業與人才營造了共同生活圈，大新竹合併升格不能只談新竹縣市，應將苗栗納入整體考量。

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鄭正鈐表示，新竹市長林智堅「只談合併，不談升格」，在楊文科縣長提出修改地制法的建議後，倡議者也隨即轉彎，跟著喊升格。但新竹縣市合併，卻忽略同在科技廊帶的苗栗，對於竹竹苗整體的區域發展，並非完善的規劃

鄭指出，新竹市民歷年來繳的稅都是名列前茅，但在統籌分配款上卻是全國倒數，而科學園區雖位於新竹，但稅收都是上繳中央。這種不公平的現象，新竹每年都爭，但六成多的統籌分配款都被六都拿走了。

鄭正鈐強調，新竹縣市人口不及125萬，依地制法規定，無法升格為直轄市。但竹竹苗人口近160萬，且竹竹苗「大新竹地區」，集聚新竹科學園區、工業技術研究院、新竹工業區、竹南科學園區、銅鑼科學園區、清華大學、交通大學等重點產學單位，不但是全台科學研發創新與技術應用的重鎮之地，在產業經濟上更拉起了北台灣科技廊帶。

他也點出，縣市合併升格雖可獲得更多的資源，但同時也將面對都市治理更複雜的結構性問題。台灣目前幾個直轄市對於週邊的鄰近縣市，產生強大磁吸效應，反而造成周邊縣市陸續產生留才不易、財政狀況欠佳以及施政效能難以有效提升等問題。

此外，林為洲同樣主張，竹竹苗合併升格，人口150萬，跨越125萬升格門檻。擁有半導體產業科技帶，轄內有竹科園區、竹北生醫園區、竹南園區、銅鑼園區，堪稱半導體的故鄉，且皆為竹科管理局管理，且竹竹苗地區，同為客家文化圈。

林為洲認為，新竹縣、新竹市、苗栗縣的地理、人文、產業，各方面皆屬共同生活圈，符合升格條件。只是，合併後名稱為何，有待進一步討論，他提出「竹苗市、科技市、客家市」等選項。

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