大新竹拚第7都　鄭運鵬：台灣可全直轄市化

新竹市長林智堅近來提出新竹縣市合併議題，引起諸多迴響與討論。民進黨立委鄭運鵬則認為，合併與升格為必要綁在一起，台灣可以全直轄市化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，如此才是治本之道。

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林智堅提出新竹縣市合併拚第7都的構想，鄭運鵬表示，這是有治理格局、不為個人或政黨選舉利害考量的地方首長才能發揮的影響力。鄭也說，還可連任一屆的新竹縣楊文科也表達支持，沒有膝蓋反應提出一大堆但書條件，也讓他非常欽佩。如果真能加快腳步在2022大選前合併完成，相信對台灣地方治理的改革，會是很重要的里程碑。

鄭運鵬說，他對國土規劃、地方治理的主張是，台灣小國寡民，也已經從2個直轄市升格到6個直轄市，人口佔比70%以上，三級產業的分佈、以及全國都市化的程度來評估，合併和升格未必是要強迫合在一起的概念。

鄭運鵬認為，台灣已經可以全直轄化，大家一起升格，預算使用、行政效率和政風都會完全不一樣。他說，立法院和行政院更應該思考，藉由這一波台灣產業再度起飛的經濟格局，稅收規模不會是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。