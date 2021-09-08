COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

大新竹拚第7都　鄭運鵬：台灣可全直轄市化

▲民進黨立委鄭運鵬認為，台灣可以全直轄市化，打中央地方財政劃分做單一制度調整。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲民進黨立委鄭運鵬認為，台灣可以全直轄市化，打中央地方財政劃分做單一制度調整。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-08 09:20:54

新竹市長林智堅近來提出新竹縣市合併議題，引起諸多迴響與討論。民進黨立委鄭運鵬則認為，合併與升格為必要綁在一起，台灣可以全直轄市化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，如此才是治本之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅提出新竹縣市合併拚第7都的構想，鄭運鵬表示，這是有治理格局、不為個人或政黨選舉利害考量的地方首長才能發揮的影響力。鄭也說，還可連任一屆的新竹縣楊文科也表達支持，沒有膝蓋反應提出一大堆但書條件，也讓他非常欽佩。如果真能加快腳步在2022大選前合併完成，相信對台灣地方治理的改革，會是很重要的里程碑。

鄭運鵬說，他對國土規劃、地方治理的主張是，台灣小國寡民，也已經從2個直轄市升格到6個直轄市，人口佔比70%以上，三級產業的分佈、以及全國都市化的程度來評估，合併和升格未必是要強迫合在一起的概念。

鄭運鵬認為，台灣已經可以全直轄化，大家一起升格，預算使用、行政效率和政風都會完全不一樣。他說，立法院和行政院更應該思考，藉由這一波台灣產業再度起飛的經濟格局，稅收規模不會是中央考量地方能否升格的財政緊箍咒，一鼓作氣全直轄化，把中央地方財政劃分做單一制度調整，中央讓利比例降低、地方得利比例增加，權力財政都下放，這才是治本之道。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀