質疑《刻在》被Sandy罵 吳宗憲再轟：硬掰就是恥辱
吳宗憲（憲哥）日前質疑《刻在我心底的名字》涉嫌抄襲西洋老歌《Reality》，對於原唱理查桑德森（Richard Sanderson）認為指控太強烈，憲哥昨（7日）接受金鐘入圍聯訪表示：「音樂難免會踩雷，重點是應對態度。」更稱作曲人疑似要提告。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-08 09:26:58｜2021-09-08 09:29:35
憲哥直言，《刻在》當初拿金馬獎「最佳原創電影歌曲」他就已經看不下去，還在節目上揶揄，沒想到，該曲後來又獲頒金曲獎「年度歌曲」，讓他很傻眼，才會有感而發，「我善意指出國王沒有穿新衣，看到、聽到都是這個，還要硬掰下去，就是恥辱！」
至於《刻在》原唱盧廣仲無端挨轟，憲哥說這件事跟盧廣仲沒有關係，對方只是唱一首電影主題曲，透露事後還被女兒Sandy（吳姍儒）打電話罵，叫他不要再講了。
事實上，《Reality》原唱理查桑德森（Richard Sanderson）聽完《刻在我心底的名字》後，善意回應：「我只覺得副歌的其中2句有一點相似，我不能說有任何抄襲，這是一首非常棒的歌曲。」網友認為既然原唱人不覺得是抄襲，毫無根據的指控也應該停止，盼外界理性看待問題，不要急著跟風批評、定罪。（編輯：楊穎軒）