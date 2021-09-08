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質疑《刻在》被Sandy罵　吳宗憲再轟：硬掰就是恥辱

▲憲哥質疑《刻在》抄襲立場堅定。（圖／記者林柏年攝）
▲憲哥質疑《刻在》抄襲立場堅定。（圖／記者林柏年攝）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-08 09:26:58｜2021-09-08 09:29:35

吳宗憲（憲哥）日前質疑《刻在我心底的名字》涉嫌抄襲西洋老歌《Reality》，對於原唱理查桑德森（Richard Sanderson）認為指控太強烈，憲哥昨（7日）接受金鐘入圍聯訪表示：「音樂難免會踩雷，重點是應對態度。」更稱作曲人疑似要提告。

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▲《刻在我心底的名字》深陷抄襲疑雲。（圖／添翼創越工作室臉書）
▲《刻在我心底的名字》抄襲疑雲餘波盪漾。（圖／添翼創越工作室臉書）
憲哥直言，《刻在》當初拿金馬獎「最佳原創電影歌曲」他就已經看不下去，還在節目上揶揄，沒想到，該曲後來又獲頒金曲獎「年度歌曲」，讓他很傻眼，才會有感而發，「我善意指出國王沒有穿新衣，看到、聽到都是這個，還要硬掰下去，就是恥辱！」

至於《刻在》原唱盧廣仲無端挨轟，憲哥說這件事跟盧廣仲沒有關係，對方只是唱一首電影主題曲，透露事後還被女兒Sandy（吳姍儒）打電話罵，叫他不要再講了。

▲盧廣仲遠端合體陳昊森演唱電影主題曲《刻在我心底的名字》。（圖／台視提供）
▲《刻在我心底的名字》涉嫌抄襲，原唱盧廣仲（左）受累。（圖／台視提供）
事實上，《Reality》原唱理查桑德森（Richard Sanderson）聽完《刻在我心底的名字》後，善意回應：「我只覺得副歌的其中2句有一點相似，我不能說有任何抄襲，這是一首非常棒的歌曲。」網友認為既然原唱人不覺得是抄襲，毫無根據的指控也應該停止，盼外界理性看待問題，不要急著跟風批評、定罪。（編輯：楊穎軒）

▲理查桑德森稱讚《刻在我心底的名字》是好作品。（圖／Richard
▲理查桑德森稱讚《刻在我心底的名字》是好作品。（圖／Richard Sanderson臉書）
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