全台3個月狂倒208家診所 賴士葆：衛福部欠款逾2個月
國民黨立委賴士葆7日晚間於臉書發文揭露，全台於5至7月共有208間診所倒閉，而農委會為了挺花農，送花給基層醫療診所，卻令不少診所收到花哭笑不得，因為衞福部積欠他們協助施打疫苗的補助費已經超過2個多月，從數萬、數十萬到數百萬元不等。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-08 09:35:28｜2021-09-08 09:37:18
根據統計，5月份到7月份已經有208家診所歇業關門。對此，賴士葆表示，疫情爆發以來，病患人數急遽的減少，不堪租金及人事費用的負擔，又加上政府積欠費用，很多剛剛開業或是財務周轉不佳的診所根本無法繼續經營。
賴士葆指出，為提高疫苗施打覆蓋率，需要基層醫療診所協助，到八月份為止，基層醫療診所協助接種疫苗比例高達40%，他們要安排醫師、藥師、行政人員處理預約、排隊、填單、分流、接種等等，整個行政流程非常的繁瑣，他們都很積極的配合政策，默默的付出。政府嘴巴說挺第一線的醫護，但是卻是積欠他們急需的周轉現金，怎麼樣都說不過去。
賴士葆說，今年五月份的時候，陳時中說病毒跑得比公文還快。現在陳時中說作業流程比較慢，以後會每個月結算發還給基層醫療診所。不知道事先採購高端5百萬劑疫苗的錢，「政府是一次給還是積欠幾個月才給?」