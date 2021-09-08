名家論壇》朱駿／媒體民調結果天差地別，反映台灣大問題

根據《美麗島電子報》8月30日公布的〈國政民調〉，民進黨好感度正向評價為47.8％(上升6.5％)、負向評價44.9%(下降5.2%)；國民黨好感度正向評價為29.2%(上升2.1%)、負向評價59.3%(下降1.3%)。這個結果把國民黨的年輕台北市議員徐巧芯嚇得「吃了一驚」，並提出警告，「看來國民黨2022年地方選舉不一定會贏。」





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同份民調對蔡英文的滿意度也進行了調查。第2題問：「請問，整體來講，您對蔡英文總統是信任、或不信任？」結果為「(1)很信任 18.1% (2)還算信任 37.0% (3)有點不信任 17.5% (4)很不信任 23.8%(5)未明確回答 3.7%」。信任度55.1%，不信任度41.3%。未明確回答者超低，只有3.7%，反常。





第3題問：「請問，您對蔡英文總統執政以來的整體表現是滿意、或不滿意？」結果為「(1)很滿意 15.5% (2)還算滿意 39.5% (3)有點不滿意 20.7% (4)很不滿意 22.6%(5)未明確回答 1.7%」。滿意度55%，不滿意度43.3%。未明確回答者超低，只有1.7%，更反常。





沒想到這樣一份民調快把國民黨年輕闖將嚇破了膽，國民黨人真不禁嚇，也沒有對綠營機構效應或其它作用的基本政治警覺性。





如今又有一份TVBS在9月3日公布的民調，應該可作為對照參考。該民調結果顯示，「蔡英文總統滿意度 37%，略降1個百分點，不滿意度42%，減少7個百分點」。媒體很少報導（風傳媒報導了），不知徐巧芯是否看到？是否還魂了？





《美麗島電子報》的民調還顯示，「蔡英文在20到29歲的信任度是62.0%，30到39歲則為60.7%。」對此，吳子嘉表示憤怒，蔡英文居然有極高的支持度。





然而，TVBS的民調還顯示，對蔡英文，「30-39歲滿意度減少7個百分點為39%，低於不滿意的45%」。想必在20到29歲的滿意度也不可達到62.0%。吳子嘉還憤怒嗎？





還有一個可以對照觀測兩家民調的指標，就是蘇貞昌的滿意度。





《美麗島電子報》的民調第4題問：「請問，您對行政院長蘇貞昌就任以來的整體施政表現，是滿意、或不滿意？」結果是，「(1)很滿意 12.8% (2)還算滿意 35.8% (3)有點不滿意 17.9% (4)很不滿意 30.0%(5)未明確回答 3.6%」。滿意度48.6%，不滿意度47.9%。未明確回答者超低，只有3.6%，反常。





同樣針對蘇貞昌的滿意度調查，TVBS的結果則是，「行政院長蘇貞昌滿意度 35%，較5月減少6個百分點，為歷次最低，不滿意度也減至48%」，不滿意度超過滿意度13%。





民調是探測民意真相的工具，在時間差距不大，其間未出現重大事件的期間，民意真相應只有一個，兩家知名媒體針對同一事項的民調結果差異如此之大，不可能兩家都對。還有一種不太可能的情況，就是真相在兩家媒體的結果所夾範圍的外部。那麼，就有兩種可能性：一家較對，一家較錯；兩家都錯得差不多，真相在兩家的平均值左右。





事情應該不會那麼巧，真相就在兩家的平均值左右。那麼，誰較接近真相，誰較為離譜呢？這是個好問題，大家看看兩家民調的歷史紀錄可能可以得知一二。但反映出台灣有媒體對於探求社會真相的天職與社會責任出現了大問題，則是不爭之事實。





能說這裏面沒有個人意志的操弄，將主觀念想凌駕於客觀事實，想要帶風向，玩弄民眾嗎？如果連反映事實真相為天職的媒體都這樣搞，台灣還能有真相嗎？大家都會說，沒有真相就沒有正義，這不就反映了台灣根本是一個難有正義的地方嗎？孰令致之？大家看熱鬧或被驚嚇或表演憤怒之餘，想過這個問題的嚴重性否？











●作者：朱駿／時事評論人





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