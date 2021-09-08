最新民調！感情溫度勝陳時中、柯文哲　侯友宜成2024關鍵

台灣民意基金會今（8）日公布最新民調，針對衛福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜等3人進行「感情溫度計」調查，結果發現，人氣最高的是侯69.75度，陳61.26度次之，柯57.41度殿後。基金會董事長游盈隆認為，侯友宜若於2022連任新北市長，並宣布參選2024年總統，那恐怕是所有有志於2024總統大位的人的夢魘。

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台灣民意基金會針對陳時中、柯文哲與侯友宜等「牽動台灣未來政局走向的三個人」做「感情溫度計」調查，要受訪者用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。

結果顯示，20歲以上台灣人中，58.6%對陳時中的感情溫度是51度以上，15.8%沒有感覺，22.4%對他的感覺是49度以下。換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有5成9對陳時中具有好感，2成2對他有反感，1成6既無好感，也無反感，也就是無感。從平均溫度看，20歲以上台灣人對陳時中的感情溫度是61.26度。

游盈隆認為，這樣的溫度，對一個全國性政治人物而言，是友善的、溫暖的，象徵的是一種高人氣的狀態，陳時中今日所擁有的社會肯定與支持，以及防疫的歷練，仍然足以成為民進黨選舉的一員猛將，問題是黨內未來有限的6都席次必然競爭者眾，恐無法讓陳時中隨心所欲。

另20歲以上台灣人中，53%對柯文哲的感情溫度是51度以上，25.8%沒有感覺，15.6%對他的感覺是49度以下。換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有5成3對柯文哲具有好感，1成6對他有反感，2成6無感，既無好感，也無反感。從平均溫度看，台灣人對柯文哲的感情溫度是57.41度。

游盈隆認為，這樣的溫度，明顯高於無感的50度，和2012年尋求連任的前總統馬英九57.6度相差無幾，這種人氣對一個全國性政治人物而言，不算特別高，但還是值得慶幸。柯文哲這樣的人氣，是足以競逐總統大位的溫度，且仍深受許多年輕人喜愛，若持盈保泰，一路挺進2024總統大選，也將是一個不可忽視的角色。

另20歲以上台灣人中，有73.1%對侯友宜的感情溫度是51度以上，17.3%沒有感覺，3.8%對他的感覺是49度以下。換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有7成3對侯友宜具有好感，1成3對他沒什麼感覺，約百分之4對他有反感。從平均溫度看，20歲以上台灣人對侯友宜的平均感情溫度是69.75度。

游盈隆認為，這樣的溫度，對任何全國性政治人物而言，都是夢寐以求的，無疑是當今國民黨內最受民眾欣賞與喜愛的政治人物，但這樣的高人氣顯然並沒有庇蔭到其所屬政黨，蔚為一時政治奇觀。

游盈隆也說，。侯友宜若選擇連任，並做滿任期，2028 再考慮選總統，那黨內外會有很多人鬆一口氣。如不是的話，侯友宜選擇踏上2022連任之旅，當選之後再宣佈參選2024總統，那恐怕是所有有志於2024總統大位的人的夢魘。