COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

塔利班政府成員清一色親信　美關切將觀察其作為

▲美國表示，新成立的塔利班政府組成成員令美國關切。圖為塔利班發言人穆賈希德。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國表示，新成立的塔利班政府組成成員令美國關切。圖為塔利班發言人穆賈希德。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-08 16:36:50

（中央社杜哈7日綜合外電報導）美國表示，今天新成立的塔利班（Taliban）政府組成成員令美國關切，但美國會從其作為來評斷，包括是否讓阿富汗人自由離開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在卡達談論阿富汗議題時，國務院發言人表示：「我們注意到公布的名單內只有塔利班成員或親信，沒有女性，一些政府成員的隸屬關係和過去紀錄也讓我們擔心。」

「我們知道塔利班這是看守內閣，但我們會從其行為來評斷，而非從他們的言談。」

根據路透社報導，塔利班宣布由艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）擔任新政府的領導人，塔利班的共同創始人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）擔任副領導人。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，看守內閣的職位都是暫代性質。

美聯社報導，塔利班宣布成立的看守內閣，要職大都由在過去20年戰事中領導塔利班對抗美國軍隊和政府軍的老將出任。其中臨時總理艾昆德在塔利班前一次執政時曾領導過政府，而副總理巴拉達則領導與美國的談判，並簽署和約促使美國撤離阿富汗。

目前未顯示新政府成員中有非塔利班人士，而這是國際社會的一項重大要求。

據印度新德里電視台（NDTV）報導，艾昆德是較不為人知的塔利班領導人，列名聯合國的恐怖分子名單，可能是因塔利班內部有歧見而出線的折中人選。

艾昆德領導塔利班的最高決策委員會（Rehbari Shura）已20年，據了解是最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的親信，也是塔利班已故創始人歐瑪（Mullah Omar）的夥伴。

遭美國列為恐怖組織的哈卡尼網絡（Haqqani network）的創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子西拉傑丁．哈卡尼（Sarajuddin Haqqani）將出任內政部長，並兼任副總理；歐瑪之子雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）則獲任命為國防部長。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100908

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀