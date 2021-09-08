網美脫口罩飲食挨罵「防疫破口」　急發文道歉

YouTube頻道擁有29萬訂閱數的美妝網紅Tiffany，近日帶旗下員工到日月潭旅遊，昨（7日）在IG分享於路邊攤吃小吃、定點留影等照片，多數人都沒有佩戴口罩，由於正值二級警戒期間，依規定外出須全程戴口罩，賣場、夜市、市場、市集也禁止脫口罩飲食，大批網友湧入砲轟：「沒公德心」、「移動破口」！
娛樂中心／綜合報導
2021-09-08 10:35:30｜2021-09-08 11:45:51
曝光的照片中，多位員工站在街邊小吃攤前，脫下口罩、拿食物自拍，另有在店家、景點駐足合照，同樣沒有戴口罩，甚至乘車時也違反2人以上必須戴口罩的規定，不少網友看到傻眼，留言質疑：「請問二級警戒期間在人來人往的老街區可以脫口罩吃東西邊講話嗎」、「疫情期間是不用戴口罩？防疫破口？自己想得疫情真的不要害到店家跟路人欸」、「欠檢舉，等著收罰單」！ 對此，Tiffany先於內文註明：「我們是在旁邊沒有人的時候，拿下口罩拍照拍完馬上就戴回去了！」後來似乎得知被放上《Dcard》公審，再度於限時動態發聲，解釋飲食的照片是在通風處、商家原地儘速食用後立刻戴回口罩，並非邊走邊吃，「如有其他不當示範，在此跟大家道歉」，並且感謝網友的關心，承諾往後會更注意自身言行。（編輯：楊穎軒）
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