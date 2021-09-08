地牛翻身！規模7.0強震襲墨西哥　已發布海嘯警報

墨西哥南部在當地時間7日晚上8時47分（台灣8日上午9時47分）發生了芮氏規模7.0強烈地震，震源深度約20公里，震央接近度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），就連遠在320公里外的墨西哥市（Mexico City）也都能感受到搖晃。目前未傳出傷亡消息，美國海嘯預警系統已發佈海嘯警報。





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美國地質調查局（USGS）最初觀測到規模為7.4，隨後下修為規模7.0，震央接近度假勝地阿卡普爾科，大約是在墨西哥格雷羅州（Guerrero）西北方約23公里的聖馬可（San Marcos)。





格羅雷州民防部門表示，地震導致岩石墜落和山體滑坡。一名目擊者向《路透社》表示，阿卡普爾科的建築物也因為地震遭到破壞。





墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，目前首都還沒有傳出嚴重破壞的報告。





有一名目擊者指出，地震發生當時，街道的燈都熄滅，民眾嚇得不顧外頭正在下雨，嚇的衝出建築，有些人身上還只穿著睡衣，不少人擔心到不敢回家。有居民表示，這場地震讓他想起1985年的大地震。當時墨西哥市發生了芮氏規模7.8強震，在這場地震中，受災面積達到32平方公里，8000幢建築物受到破壞，7000多人死亡，1.1萬人受傷，約30萬人無家可歸。





USGS表示，這次地震屬於淺層地震，也因此放大了震動效應。



