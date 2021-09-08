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「燦樹」恐成強颱！氣象局估最快明晚發海警

▲氣象局技正王君賢表示，目前海氣條件佳，「燦樹」不排除會增強為「強颱」，以路徑圖分析，最快明（9）晚上到後天清晨發海警。（圖/翻攝氣象局直播）
▲氣象局技正王君賢表示，目前海氣條件佳，「燦樹」不排除會增強為「強颱」，以路徑圖分析，最快明（9）晚上到後天清晨發海警。（圖/翻攝氣象局直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-08 11:07:39｜2021-09-08 11:16:02

中央氣象局表示，今天開始到週五受到太平洋高壓影響，台灣天氣晴朗炎熱，到了週六開始中颱「燦樹」才會影響台灣。「燦樹」在昨晚迅速增強為中颱，氣象局技正王君賢表示，目前海氣條件佳，不排除會增強為「強颱」，以路徑圖分析，最快明（9）晚上到後天清晨發海警，陸警則還需觀察。

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▲（圖/氣象局提供）
▲輕颱「康森」與中颱「燦樹」路徑潛勢圖。（圖/氣象局提供）

王君賢表示，輕颱「康森」在菲律賓上空，未來會通過海南島，對台灣沒有影響。值得的注意的是中颱「燦樹」快速成長，目前已達中颱上限，目前海溫很好，還有持續增強的空間。雖然「燦樹」成長快，但是暴風半徑卻比較小，約120公里，是屬於「小而扎實的颱風」。

王君賢說，目前燦樹距離鵝鑾鼻東南東方1380公里的海面上，未來會在太平洋高壓邊緣，偏西轉西北西的方向前進，朝著巴士海峽、台灣東南邊過來，影響台灣地區的天氣會落在週六（11日）之後，且影響範圍廣，台灣北面到呂宋島北部都有可能受影響。

王君賢預測，最快明天晚上到後天清晨發布海上颱風警報，由於颱風半徑小，發布陸警的可能性則還需要觀察。

王君賢認為，由於是沿著太平洋高壓邊緣前進，且呂宋島偏東方的海氣條件相當好，所以有機會成長為強烈颱風，不過，在過了呂宋島之後，海氣條件轉差，預估接近台灣時，會變成強颱下限或是中度颱風。

天氣影響部分，王君賢說，週六開始台灣南部與東南部會短暫陣雨會是雷雨，中部以北也會有午後雷陣雨，週日到下週一由於颱風更接近，各地都會有短暫陣雨與雷雨，特別是南部與東南部的降雨尤為明顯，要到下週二降雨才會趨緩。

至於「康森」與「燦樹」是否會產生藤原效應？王君賢說明，藤原效應是兩個颱風距離1000公里時，會有互繞情形，以目前狀況來看「康森」與「燦樹」的距離為1200公里左右，由於是太平洋高壓主導，兩個颱風都會朝向西北西方向前進，如果進入到中國大陸時是否有變化，還需觀察。

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