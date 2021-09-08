南港新增一國小預防性停課　黃珊珊：學童曾與確診童接觸

新北板橋區某幼兒園群聚感染疫情持續擴大，今（8）日又新增3童確診。北市

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北市衛生局昨日公布1確診者足跡，案16142為新北市幼兒園確診案的一個小朋友，9月6日確診，9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園運動，個案曾到訪的公園已完成整個清消。