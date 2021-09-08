南港新增一國小預防性停課 黃珊珊：學童曾與確診童接觸
新北板橋區某幼兒園群聚感染疫情持續擴大，今（8）日又新增3童確診。北市南港區傳出新增一國小預防性停課，北市副市長黃珊珊表示，學校兒童曾與新北幼兒園確診童曾去大佳河濱公園玩，經學校通報後預防性停課。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-08 12:15:28｜2021-09-08 12:30:18
北市昨日公布確診童4日的足跡有到大佳河濱公園，黃珊珊表示，南港區某國小家人與確診童的家人是朋友，一同到大佳河濱公園玩，發現這間國小與附幼也有2個學童與確診家庭接觸，經學校校安通報後，小學部分該班做預防性停課與隔離，附幼部分全員預防性停課，但與確診童接觸該班預防性隔離，與確診童接觸讀小學的姊姊曾去上的安親班也預防性隔離。
針對若Delta變異株入侵，是否會修改停課標準?黃珊珊表示，今早跟市長柯文哲討論，重點還是疫調處理結果，有些區塊是完全沒接觸的可能性，若能做到分艙分流，不一定要宣布全校停課，但是如果是Delta很嚴重，應該是中央宣布全國停課，不是只有北市停課。
北市衛生局昨日公布1確診者足跡，案16142為新北市幼兒園確診案的一個小朋友，9月6日確診，9月4日晚上7時至晚上8時30分曾到過大佳河濱公園運動，個案曾到訪的公園已完成整個清消。
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