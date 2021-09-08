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快訊／新增7例本土確診、2例境外移入　死亡續+0

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內最新疫情。（示意圖／衛福部台北醫院提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內最新疫情。（示意圖／衛福部台北醫院提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-09-08 14:05:52

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增9例新冠肺炎(COVID-19)確定病例，分別為7例本土，而且都在新北市，還有2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於今(2021)年8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案16159為英國籍50多歲男性，已接種COVID-19疫苗，7月曾於英國檢驗陽性；9月5日自英國來臺探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診(Ct值36)；已匡列同班機接觸者4人，均列居家隔離。

案16160為埃及籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，8月4日自埃及來臺探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，個案入境於機場採檢結果陰性，至防疫旅館檢疫，8月16日檢疫期滿前採檢結果亦為陰性。9月6日因曾接觸確診者，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值38.9)；已匡列接觸者2人，均列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,881,111例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,864,293例排除)，其中16,056例確診，分別為1,445例境外移入，14,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染(原公布之境外移入個案16119，經病毒定序後改判為航空器感染)、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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