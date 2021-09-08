第8輪打AZ！明中午截止登記 陳時中籲符2資格者把握機會
國內本土疫情又升溫，新冠肺炎疫苗也持續施打，由於近日持續有AZ疫苗到貨，中央流行疫情指揮中心日前也宣布第8期公費新冠疫苗接種為AZ疫苗，並將於明（9）日中午12時截止登記，9月10日第一劑間隔已經滿10周的民眾也可以來預約。指揮官陳時中今日呼籲符合預約對象，但尚未意願登記的民眾盡速登記。
記者顏真真/綜合報導
2021-09-08 16:04:17｜2021-09-08 16:31:17
陳時中表示，第8期公費新冠疫苗約對象包括9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，接種第二劑，還有7月19日前已意願登記選擇AZ的滿18歲以上至22歲民眾，接種第一劑。
陳時中呼籲符合第8期預約對象但尚未意願登記的民眾，盡速2登記，第8期意願登記將於明日中午12時停止進行結算，下午3時才會再重啟登記。
此外，指揮中心統計至今日下午1時止，全國意願登記完成總人數1374萬9637人，其中意願登記勾選BNT疫苗總計359萬6326人；勾選AZ有117萬3931人；勾選AZ及BNT有4萬9759人；勾選AZ及莫德納疫苗則有471萬5995人；勾選AZ、莫德納及BNT有176萬5543人，勾選AZ、莫德納及高端有72萬5853人；勾選AZ、莫德納、BNT及高端有19萬9182人；勾選AZ及高端有4萬0980人；勾選AZ、高端、BNT有4122人。
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