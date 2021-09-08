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第8輪打AZ！明中午截止登記　陳時中籲符2資格者把握機會

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫苗接種情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫苗接種情況。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/綜合報導

2021-09-08 16:04:17｜2021-09-08 16:31:17

國內本土疫情又升溫，新冠肺炎疫苗也持續施打，由於近日持續有AZ疫苗到貨，中央流行疫情指揮中心日前也宣布第8期公費新冠疫苗接種為AZ疫苗，並將於明（9）日中午12時截止登記，9月10日第一劑間隔已經滿10周的民眾也可以來預約。指揮官陳時中今日呼籲符合預約對象，但尚未意願登記的民眾盡速登記。

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▲中央流行疫情指中心指揮官陳時中呼籲，符合第八期預約對象盡速登記。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指中心指揮官陳時中呼籲，符合第八期預約對象盡速登記。（圖／指揮中心提供）
陳時中表示，第8期公費新冠疫苗約對象包括9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，接種第二劑，還有7月19日前已意願登記選擇AZ的滿18歲以上至22歲民眾，接種第一劑。

陳時中呼籲符合第8期預約對象但尚未意願登記的民眾，盡速2登記，第8期意願登記將於明日中午12時停止進行結算，下午3時才會再重啟登記。

此外，指揮中心統計至今日下午1時止，全國意願登記完成總人數1374萬9637人，其中意願登記勾選BNT疫苗總計359萬6326人；勾選AZ有117萬3931人；勾選AZ及BNT有4萬9759人；勾選AZ及莫德納疫苗則有471萬5995人；勾選AZ、莫德納及BNT有176萬5543人，勾選AZ、莫德納及高端有72萬5853人；勾選AZ、莫德納、BNT及高端有19萬9182人；勾選AZ及高端有4萬0980人；勾選AZ、高端、BNT有4122人。

▲指揮中心公布截至9月8日下午1時止，全國登記新冠疫苗接種情況。（圖／指揮中心提共）
▲指揮中心公布截至9月8日下午1時止，全國登記新冠疫苗接種情況。（圖／指揮中心提共）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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