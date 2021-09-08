台大醫院不只1人確診？指揮中心：沒有第二位陽性個案
新北市幼兒園群聚案擴大，也傳出台大醫院麻醉護理師突破性感染，也是國內首例打完兩劑莫德納疫苗確診，對於是否還有其他確診個案？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（8）日表示，目前匡列採檢結果都是陰性，「台大沒有第二位陽性個案，就是只有這位。」
記者顏真真/台北報導
2021-09-08 15:06:03
張上淳說，台大確實只有1例麻醉護理師與新北幼兒園家屬住同社區而染疫，在醫院健康監理通報自己有呼吸道症狀，有身體不適，經採檢9月6日確定陽性，9月7護理師採檢Ct值36，病毒量低，但這名護理師已打完二劑莫德納，也是國內首例打莫德納疫苗突破性感染案例。
不過，張上淳說，台大前天晚上知道，昨日上午就緊急暫停兒童醫療大樓開刀房使用，並進行環境及人員採檢，匡列密切接觸者11人，在昨日上午採檢，另還有一些風險人員共81人，也在昨日上午採檢完畢，而且昨日傍晚就知道這92人採檢結果都是陰性。
另外，台大擴大篩檢，昨日下午也針對1100多位同仁進行PCR篩檢，也都是陰性。張上淳強調，「台大沒有第二位陽性個案，就是只有這位」，而因目前刀房及人員採檢都陰性，今日醫療都正常運作。
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