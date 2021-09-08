名家論壇》吳崑玉／想要年輕票　就別對年輕人說教

國民黨四位主席候選人都強調要找回年輕票，但各民調國民黨的年輕票一直掉，甚至反感度超過60%。正在思考年輕人討厭國民黨的原因，突見張亞中那把在一排俯首年輕人頭上揮過去的降魔關刀，一切有了解答。





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這場活動的主題是「送瘟神」，張亞中帶了一批支持者到民進黨中央黨部前，讓一批年輕人戴著蔡英文、蘇貞昌的面具蹲跪地上，低頭懺悔狀，他則演出祭城隍、砍關刀的戲碼，意思是要斬妖除魔，送走瘟神。





但一般觀眾第一時間看到畫面卻是：一排年輕人戴著面具跪在地上，像是在為他們挺過蔡英文懺悔。張亞中的關刀從他們頭上掃過，很像是廟裡收驚或去邪的動作，意思像要斬除附在他們身上的妖魔。後面一片則有一批白髮蒼蒼的張亞中支持者站著舉牌助陣，唸完祭文揮完刀後，張亞中再對記者說明他的原意，是要藉民俗活動與關鬼門時機，來表達他對蔡政府的不滿。





姑不論政治立場與意識型態，純就畫面設計而言，這是個很失敗的公關活動。前一天才喊要找回年輕人，第二天就叫年輕人跪一排拿關刀在他們頭上揮？河道上一堆年輕記者及網友酸到罵到掉牙，「這就是國民黨對待年輕人的方法嗎？」「為什麼是年輕人跪？」「因為後面那些老人跪下去可能站不起來…」。開酸的不只1450，更不乏原本偏藍的年輕人。





張亞中無意中透露了很多「戰鬥藍」的思維模式：如果不是被民進黨1450蠱惑，被去中國化的教科書教壞成天然獨，被柯P家學姐主播給迷亂吸走，這些年輕人本應是我們的，就算少點也不會這麼慘，心態一如「誰搬走了我的乳酪」。所以，我們要撥亂反正，斬妖除魔，不停戰鬥，宣揚理念，一樣找幾個帥哥美女或網紅寫手，即使講的是歪理造謠，眾口一致就是真理。主義信念就是要不斷講，反覆講，民進黨講一千次，我們就講一萬次，「不信聲量喚不回，不容公理盡成灰」，我們的使命，就是要教育年輕選民，導正社會風氣。





這已經不是統獨問題、立場問題、顏色偏好問題，而是很基本的溝通方法論問題。這群藍營高層根本沒有尊重溝通對象，沒有搞清楚收訊者的特質、偏好、與厭惡。老師們滿腦子傳統中國那種「以老為貴，以師為尊」，小的就該聽老的，滿滿的權威心態。常以上對下的口氣在訓話，而不是平等人格間的「對話」，一開口就引起對方反感，根本沒人要聽你講的內容對或不對?!





這不只是國民黨老人的問題，而是很多老人的問題，也是許多代溝的成因。有一天，我跟我女鵝吃飯，她講她公司的事，我反射性的講起管理理論，她則一臉不屑的回：「好了！停！不要給我上課，我不想聽你教訓人…。」從此老爸學乖了，子女成年後，要跟他們當朋友，而不是一輩子的師長。若想說服他們，就提供事實材料，搜尋連結，讓他們自己去看去下判斷，而不是直接灌輸他們價值觀。更不是當他們價值判斷與自己相異時，直接批判否定，甚至想幫他們去除附身惡靈，那只會引起更多反感，讓年輕人更不想聽你講話。





國民黨老人們刻板印象地認為年輕人都是天然獨，所以無條件支持民進黨，更是沒有救的錯誤。民進黨疫苗政策的錯誤，讓很多20~40歲年輕人感嘆自己是被民進黨政府犧牲的族群。50+的人排到AZ或莫德納打完了，18歲以下的可能打得到BNT，20~40歲的除了高端沒得選，怨氣早在積累。但這股怨氣幾乎全被柯P收走了，因為他敢於直接質疑蔡英文和陳時中。





但這就代表柯P能夠搶到年輕票嗎？恐怕未必。新北市年輕族群對侯友宜的肯定度超高，原因是新北疫情從一天幾百例降到近零，有多麼不容易？身在其中的人都能感同身受。民進黨人為選舉猛批侯友宜，一點效用沒有，後座力反讓自己重傷。但同一批人也覺得陳其邁好像不錯，盧秀燕也還可以，陳時中沒有老K和柯P罵得那麼壞，也沒綠軍捧得那麼好，起碼他還算穩定。





但疫情歸疫情，選舉歸選舉，講到選舉，年輕人還是有自己的判斷基準。這些判斷基準多來自自身的生活型態模擬。像2019年看到香港，同儕間就相互警惕，不要讓自己落入香港那種慘狀，817就出來了。現在，一生賺的錢要像馬雲、馬化騰一樣捐出去；十年前一個「國」字就可能變成台獨；連打電動都要限制一週幾小時…。這日子怎麼過啊？！這種狀況模擬一下，誰叫我們跟對岸往統一的路上走，根本是存心想整我嘛?!誰理你啊?!





國民黨老人的問題，是只在意政治正確，卻無視於年輕人的生活型態與價值選擇，基本上已活在兩個世界。加上講話沒梗，既不好笑也不能發人深省，公關活動與文宣設計拙劣，畫面陳腐又利益導向。好不容易找來幾個年輕人充當門面，但不是思路詭異，立馬出包，就是本身過往劣跡被人抓包。如此，怎麼能夠抓到年輕人的認同？怎麼撿得到民進黨掉滿地的珍珠？





國民黨老人們若真想抓到年輕票，最好先隱姓埋名，加入一些年輕群組當潛水艇，聽聽他們對時事的評論。或追蹤一些網紅的IG與粉絲頁，聽聽他們的抱怨，理解他們在意的事。而不是永遠高高在上，想用關係與金錢將年輕KOL納為己用，或訴求遙遠的願景與枯燥的政策，這套方法對地方派系政治人物管用，對年輕人卻一點都沒用。





不論那個黨都請注意，別再對年輕人說教，別想灌輸他們你的價值觀，現在的年輕人資訊管道可多了，不論你覺得對或錯，他們都會作出自己的判斷。沒有尊重，就沒有溝通，更沒有認同，當然更不會有選票。











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





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