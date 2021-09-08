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李行告別式大咖都到了　女兒為這事求父諒解：我粗心

▲李行女兒李顯順（右圖中）送父親最後一程。（圖／兩岸電影交流委員會提供、記者林柏年攝）
▲李行女兒李顯順（右圖中）送父親最後一程。（圖／兩岸電影交流委員會提供、記者林柏年攝）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-08 13:00:24｜2021-09-08 13:03:11

「台灣電影教父」、國寶級導演李行上月因心肺衰竭逝世，享耆壽91歲，今（8日）一早家屬為他在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦告別式，楊貴媚、朱延平、王小棣、侯孝賢、石雋、歐陽龍、歐陽妮妮、房祖名、李烈、小野、王童、吳念真、楊惠姍等人都親自到場致意。

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▲追思會場布置典雅。（圖／兩岸電影交流委員會提供）
▲追思會場布置典雅。（圖／兩岸電影交流委員會提供）
曾在《又見春天》與李行合作的楊貴媚，先感謝媒體也來送李導演最後一程，接著說：「天上有很多演藝同仁，他可以繼續在那裡做自己的事，我跟李導演合作只有一部戲，但李導演一直很關照、愛護我，我跟他就結下不解之緣，謝謝。」

▲▼楊貴媚感傷拭淚。（圖／記者林柏年攝）
▲▼楊貴媚感傷拭淚。（圖／記者林柏年攝）
▲▼楊貴媚感傷拭淚。（圖／記者林柏年攝）
歐陽龍與女兒歐陽妮妮也現身追思會場，歐陽龍表示，早年自己和太太傅娟受到李行許多照顧，父女倆特地代表歐陽家來致哀；老牌演員石雋回憶，當年李行要他推掉中影的另一部片，專心拍《大輪迴》，後來該片成為石雋的代表作，「讓我的演藝生涯沒有交白卷」！

▲歐陽龍（左）、歐陽妮妮現身會場。（圖／記者林柏年攝）
▲歐陽龍（左）、歐陽妮妮現身會場。（圖／記者林柏年攝）
▲86歲資深演員石雋。（圖／記者林柏年攝）
▲86歲資深演員石雋。（圖／記者林柏年攝）
追思會一開始由資深影評人藍祖蔚進行引言，隨後播放李行從影生涯回顧影片，場內為李行放置一張導演椅，遺照旁還有他親筆寫的「路很長，慢走，總得把它走完，有始有終！」文化部長李永得也頒贈總統褒揚令予李行家屬。

▲李永得（右）頒贈總統褒揚給李行女兒。（圖／李行導演治喪委員會提供）
▲李永得（右）頒贈總統褒揚給李行女兒。（圖／李行導演治喪委員會提供）
李行女兒李顯順代表家屬致詞，哽咽表示：「我爸爸是一個非常非常注重禮儀、禮數，也很好客的人，他過去總在任何活動的前一個月，就開始準備賓客名單，非常煩惱地刪刪減減、塗塗改改，我和媽媽都非常大而化之，不能明白，直到這次才知道，因為他的朋友實在太多了，如果我今天疏漏任何人，希望他原諒我這個粗心的女兒，謝謝各位今天來送他一程。」（編輯：楊穎軒）

▲房祖名代成龍、林鳳嬌向李行致哀。（圖／記者林柏年攝）
▲房祖名代成龍、林鳳嬌向李行致哀。（圖／記者林柏年攝）
▲吳念真。（圖／記者林柏年攝）
▲吳念真。（圖／記者林柏年攝）
▲王小棣。（圖／記者林柏年攝）
▲王小棣。（圖／記者林柏年攝）
▲李烈。（圖／記者林柏年攝）
▲李烈。（圖／記者林柏年攝）
▲治喪委員會主任委員朱延平。（圖／記者林柏年攝）
▲治喪委員會主任委員朱延平。（圖／記者林柏年攝）
▲李行導演遺照。（圖／記者林柏年攝）
▲李行導演遺照。（圖／記者林柏年攝）
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