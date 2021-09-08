李行告別式大咖都到了　女兒為這事求父諒解：我粗心

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曾在《又見春天》與李行合作的楊貴媚，先感謝媒體也來送李導演最後一程，接著說：「天上有很多演藝同仁，他可以繼續在那裡做自己的事，我跟李導演合作只有一部戲，但李導演一直很關照、愛護我，我跟他就結下不解之緣，謝謝。」
歐陽龍與女兒歐陽妮妮也現身追思會場，歐陽龍表示，早年自己和太太傅娟受到李行許多照顧，父女倆特地代表歐陽家來致哀；老牌演員石雋回憶，當年李行要他推掉中影的另一部片，專心拍《大輪迴》，後來該片成為石雋的代表作，「讓我的演藝生涯沒有交白卷」！
追思會一開始由資深影評人藍祖蔚進行引言，隨後播放李行從影生涯回顧影片，場內為李行放置一張導演椅，遺照旁還有他親筆寫的「路很長，慢走，總得把它走完，有始有終！」文化部長李永得也頒贈總統褒揚令予李行家屬。
李行女兒李顯順代表家屬致詞，哽咽表示：「我爸爸是一個非常非常注重禮儀、禮數，也很好客的人，他過去總在任何活動的前一個月，就開始準備賓客名單，非常煩惱地刪刪減減、塗塗改改，我和媽媽都非常大而化之，不能明白，直到這次才知道，因為他的朋友實在太多了，如果我今天疏漏任何人，希望他原諒我這個粗心的女兒，謝謝各位今天來送他一程。」（編輯：楊穎軒）