綠提王必勝進駐新北 侯友宜喊團結：禁不起疫情再次蹂躪
新北市板橋區某大型社區受幼兒園Delta病毒群聚感染影響，已有6名確診案例，幼兒園群聚感染案到目前共累計22人確診。針對民進黨立院黨團建議新北應邀請醫福會執行長王必勝進駐，新北市長侯友宜今（8）日表示，市民禁不起新一波疫情的蹂躪，將以24小時不分日夜的備戰，隨時與中央合作，守住疫情。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-08 16:02:34｜2021-09-08 16:13:13
侯友宜表示，面對Delta病毒來勢洶洶，他與中央隨時做緊密協調，任何意見他都會虛心接受，唯有團結才讓疫情快速平息。市民禁不起再一波疫情的蹂躪，市府將以24小時不分日夜的備戰，隨時與中央合作，守住疫情。
副市長劉和然表示，去年疫情開始至今，侯友宜的態度都是中央、地方合作，中央擬定疫情指引，地方實施。每一次的管制作為，一定甘擾到民眾生活便利、對經濟造成影響，每一次都是挑戰，但最辛苦的都是民眾，對於各方的意見，市府都會參考。
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