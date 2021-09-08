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綠提王必勝進駐新北　侯友宜喊團結：禁不起疫情再次蹂躪

▲侯友宜召開防疫應變會議，說明新北疫情最新進展。（圖／新北市府提供）
▲侯友宜召開防疫應變會議，說明新北疫情最新進展。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-08 16:02:34｜2021-09-08 16:13:13

新北市板橋區某大型社區受幼兒園Delta病毒群聚感染影響，已有6名確診案例，幼兒園群聚感染案到目前共累計22人確診。針對民進黨立院黨團建議新北應邀請醫福會執行長王必勝進駐，新北市長侯友宜今（8）日表示，市民禁不起新一波疫情的蹂躪，將以24小時不分日夜的備戰，隨時與中央合作，守住疫情。

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侯友宜表示，面對Delta病毒來勢洶洶，他與中央隨時做緊密協調，任何意見他都會虛心接受，唯有團結才讓疫情快速平息。市民禁不起再一波疫情的蹂躪，市府將以24小時不分日夜的備戰，隨時與中央合作，守住疫情。

副市長劉和然表示，去年疫情開始至今，侯友宜的態度都是中央、地方合作，中央擬定疫情指引，地方實施。每一次的管制作為，一定甘擾到民眾生活便利、對經濟造成影響，每一次都是挑戰，但最辛苦的都是民眾，對於各方的意見，市府都會參考。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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