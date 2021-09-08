五倍券數位綁定9月下旬開跑！外籍人士符合這點要求可領
新冠肺炎襲擊全球，除了生命安危要擔憂，長期以來嚴格的防疫政策打擊民生經濟，我國行政院繼去年發放3倍券，再度規畫於10月推出五倍券振興經濟，不少國人引頸期盼。不過近日雙北再爆發本土群聚感染，各界關注五倍券是否會如期推出。而9月22日經濟部將推出五倍券數位綁定，四方報整理外籍人士如何能獲得五倍券，供大家快速了解。
記者賴正琳/綜合報導
2021-09-08 13:39:35
根據規定，符合下列四種身份者能獲得五倍券的權益，包括1. 不限年齡，具有中華民國國籍的人。2. 2021/12/31以前出生的新生兒。 3.具有居留權的外籍配偶。 4.持永久居留證的外籍人士。因此外籍配偶和擁有永久居留證的外籍人士，都有資格使用五倍券。據悉，持有「有效永久居留證者」及「外交官員證者」等約一萬三千名外籍人士都能在此次發放的五倍券中獲得使用權利。
目前規劃五倍券1套10張，預計會有1000、500、200元面額，與去年三倍券一樣，交由中央印製廠印製，也會有防偽設計，民眾可安心。受疫情影響最嚴重的餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業大致都能夠適用，也可以用來繳納學雜費，惟不能繳稅或繳罰單。使用範圍則與去年三倍券大致相同，不過國外電商及台灣部分電商排除。
經濟部指出，數位綁定可透過數位支付業者網頁或App進行綁定，須注意一旦選好綁定載具就不能更改，包括不能反悔改紙本，或改為其他支付工具；共同綁定可透過五倍券官網或超商多功能事務機綁定，必須插入健保卡進行身分認證。個人綁定從9月22日起，到使用截止時間2022年4月30日止。個人數位券在數位支付業者網頁或APP綁定；共同綁定需到五倍券官網、超商Kiosk進行，需經過身分認證資格檢核。
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