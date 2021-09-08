疫情趨嚴！台股盤中下殺260點 終場17200點大關失守
台北股市今（8）日開盤跌17.34點，加權股價指數以17411.53點開出，晶圓代工、IC封測受到利空影響，電子股綠油油，再加上幼兒園群聚又爆新增確診者，國內疫情似乎趨嚴，讓盤中一度下殺260點，最低來到17167點，17200點大關失守。終場跌158點，跌幅0.9%，收在17270點，跌破季線，成交金額新台幣3210億元。
記者許家禎/台北報導
2021-09-08 13:53:36
中國大陸IC龍頭豪威傳砍單，台股晶圓代工、IC封測受到影響，台積電今日跌4元，跌幅0.6%，收在619元。聯電跌2.4元，跌幅3.5%，收在65.8元。世界先進跌7%，昇陽半與新唐跌5到7%。同欣電慘跌停，界霖、南茂跌5到7%。力旺、笙泉、驊訊跌6%。
而今天盤面焦點為生技醫療股，康那香、美德醫、亞諾法、恆大、合世飆漲停，瑞基、欣麗、保瑞藥業漲3到4%相對強勢。宅經濟概念股如宅配通、嘉里大榮飆漲停，富邦媒、愛之味漲也漲3到4%。航運股部分，陽明、萬海漲1%多，長榮跌1%。其他，中航、中櫃、台航漲1%以上。
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