足球／中日大戰輸球 中國球迷狠批主帥：誰給他自信？
世界盃資格賽第三輪開踢，中國上周以0:3輸給澳洲，昨晚又以0:1不敵日本，吞下2連敗排在分組墊底，中國球迷隊中國男足主帥李鐵賽後說，「中國隊的教練就是要中國人當」的發言褒貶不一，有球迷酸「誰給李鐵自信？」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-08 14:12:26
中國男足目前世界排名第71，首戰對上世界第35的澳洲，全場控球率僅38.7%，7次射門沒有射正，反觀澳洲24次射門有9次射正，攻進3球，賽後被中國足球記者陳永批評，「封閉的中國足球，已經跟不上世界足球的節奏了。」
昨晚次戰碰上分組世界排名最高第24的日本，上半場第40分鐘，明星前鋒大迫勇也踢進本場唯一進球，延續藍武士近23年來對陣紅軍的不敗紀錄，兩隊交手歷史紀錄，剛好為13勝8平13負，但近期只拿到5平7負，顯示中國足球近年大刀闊斧改革看不見成效。
也讓球迷質疑李鐵賽後的發言，「我認為中國國家隊的教練就要中國人來擔任，只有中國人能把這件事做好，而且我相信這個團隊會變得越來越好。」球迷不留情面批評「誰給李鐵自信？」、「臉都不要了」。
不過日本球迷也對自家球隊不滿，首戰在主場竟然爆冷以0:1輸給世界第79的阿曼，雖然次戰開胡，但仍遭批評，要求主帥森保一趕緊「下課」。無論中日哪一隊都受到球迷高標準審視。