幼兒園群聚累計23人！社區大樓就有6例 隔離者人數眾多
指揮中心今（8）日記者會傳出壞消息，新北幼兒園群聚感染案仍持續擴大至社區大樓，目前累計23人確診，且基因定序出爐確定為Delta變異株，更棘手的是來源應不同，而該大樓內共有6人確診，新北市府已清空清消，指揮中心指揮官陳時中表示，目前已經匡列1062人，且「未來的隔離者應該會增加滿多」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-08 14:31:31｜2021-09-08 14:42:18
陳時中說明，在社區大樓內共有6人確診，新北市府已進行清空作業，指揮中心則準備400間集中檢疫所作為使用，埃及入境機師目前暫列為境外移入，不過之後如何判定，還需要更清楚的疫調才能看得更完整。
幼兒園群聚案今日新增為案16128、161299已匡列了1062人，陳時中更表示，「未來的隔離者應該會增加滿多」，目前應採檢為1013人、檢驗中633人、陰性358人、陽性已高達22人，
幼兒園群聚案個案中新增者為同住家人為案16121，社區接觸者為案16158的麻醉科護理師，另外案16163與案16164也住在同棟大樓，因就醫、陪病原因採檢驗出，目前更多規模的快篩和居家隔離作業都在進行中。另外新增的則是案16125與16126，為確診幼兒的祖母，因有接觸史染疫。
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