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中市追加3.35億辦「抽獎」　藍營議員無法贊同

▲議員李中指出，經發局追加3.35億元，計畫說明只憑短短3行字就要議會同意，他無法贊同。(圖／柳榮俊攝2021.9.8)
▲議員李中指出，經發局追加3.35億元，計畫說明只憑短短3行字就要議會同意，他無法贊同。(圖／柳榮俊攝2021.9.8)

記者柳榮俊/台中報導

2021-09-08 14:35:19

受到新冠肺炎三級警戒強烈衝擊，民眾相當盼望政府及時紓困，國民黨台中市議員李中今(8)日總質詢時指出，市府所編的2021年度追加（減）預算，經發局追加3.35億元準備用「抽獎」方式來做振興，計畫說明只憑短短3行字就要議會同意，他無法贊同。

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李中表示，中央政府紓困讓民眾無感，且因國境防疫出包，防疫警戒狀態始終無法解除，許多市民同胞的生計已出現問題，亟需政府伸出援手。但是他看了市府送出的110年度追加(減)預算，經發局似乎只準備用抽獎的方式來做振興，認為若要紓困，3.35億元的金額是杯水車薪，若要振興，經發局陪有送出詳實計畫，只憑短短三行字就要議會同意預算，他無法贊同。


他指出，過去兩年市政府的購物節活動，都像煙火一樣，曇花一現，多數市民根本感受不到，現在這個3.35億元的項目，究竟要做些什麼，希望達成什麼效果，在預算書中都看不到，經發局似乎有些看輕議會。

▲中市府經發局所編的2021年度追加3.35億元預算，準備用「抽獎」方式來做振興。(圖／柳榮俊翻攝2021.9.8)
▲中市府經發局所編的2021年度追加3.35億元預算，準備用「抽獎」方式來做振興。(圖／柳榮俊翻攝2021.9.8)


李中建議盧秀燕市長，過往花博特別預算也沒有先制定花博特別條例，因此編列特別預算並不會影響審查效率，反而因為是特別預算，不會去排擠到各局處的本預算，且能夠跨年度執行，這對於因應疫情不斷反覆的局面更具有彈性，請市政府審慎考量。


市長盧秀燕表示，編3.35億元「振興台中經濟-中央振興券加值計畫」，就是希望留住台中人的5千元振興券及外地人都在台中市消費，就可達到振興及對業者紓困，此外，對很多市議員一再質疑中市的配合振興券的優惠一直保密，因為中央將在這1、2天公布，台中市需等中央公佈後配合。


經發局表示，中央預計發放振興五倍券振興經濟，市府將搭配振興五倍券的發放時間推出加碼方案，除配合中央期程把餅做大，也將搭配第三屆台中購物節振興地方，相關措施正進行最後調整，細節出來會再正式向市民報告。

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