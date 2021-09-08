被質疑戰力太弱　江啟臣：我接任時國民黨才真的弱

國民黨中常會今（8）日邀請4位黨主席候選人到現場發表理念跟抱負，國民黨主席江啟臣除細數改革政績之外，也回應黨內質疑他領導的國民黨太弱。江啟臣說，他接國民黨的時候才是真的弱，但現在國民黨的民調已經回升，可以跟民進黨平起平坐，「我們需要的是新血、活水的加入，而不是對黨的嫌棄。」
記者余祥／台北報導
2021-09-08 14:42:27｜2021-09-08 14:49:44
江啟臣在中常會中細數改革政績，他也說，當時黨主席補選時，改革是大家很大的期許，而他也開始啟動改革工程，但當然17個月不只有改革的事情要做，還面對很多超乎預期的挑戰，包括高雄市長罷免、高雄議長補選等，以及國民黨的全面在野。
江啟臣說，有人說他們弱，但他接任國民黨主席時，國民黨才是真的弱，現在國民黨的支持度回升，已經可以跟民進黨平起平坐，「我們需要不是對國民黨的嫌棄，而是年輕人的加入，新血、活水的加入」。
他說，國民黨需要強者的歸來，所以在任內邀請中廣董事長趙少康回歸黨籍、聘孫文學校總校長張亞中擔任中評委，希望造成鯰魚效應，讓國民黨越來越強。
他說，國民黨就是藍，正藍、淺藍都是藍，指責他人變成小綠，不該變成抗拒改革的護身符，要找回堅持捍衛中心思想的泱泱大黨，相信國父孫中山若地下有知也會支持國民黨的改革，希望黨員可以支持他，延續改革。