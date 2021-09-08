特企／歐德傢俱、優渥實木　獲2021TCFA服務天使獎肯定

「沒有第一線的優良服務人員，就難以有成功的連鎖品牌」，台灣連鎖暨加盟協會為鼓勵及肯定連鎖業績優服務人員長期的貢獻，自2014年起舉辦「服務天使獎」活動，原訂5月的第八屆服務天使獎頒獎典禮，因疫情延後至9月2日舉辦。防疫安全最為重要，在第一線提供最佳服務的人員依然兢兢業業，天天熱心貢獻的服務態度值得被表彰。今年共70位績優服務人員接受表揚。台灣家居業領導品牌歐德集團，以客為尊，以消費者的權益為優先，使每位來到歐德集團的消費者都能得到優質的服務，連年受到肯定。





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「格局決定你的結局」具有爽朗的笑聲與超強責任感，是歐德傢俱南京店設計師吳珈玉最大的特質。一年365天，時刻處於待命狀態，客戶提出的大小問題立即回覆，並給予最好的建議。優渥實木新竹旗艦店林聖倫，用細心與耐心服務每位客人，時時刻刻站在客戶立場，以熱誠服務的心，做的永遠比客人期待多一點，雙雙榮獲台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)「2021服務天使獎」的肯定。





歐德傢俱南京店設計師吳珈玉，原服務於優渥實木已有五年的資歷，從單純的單品銷售到系統家具全室規劃，從零開始學習，憑著一股熱忱及好勝心，轉任歐德傢俱到現在已有三年的時間。無論是與客戶溝通或是和師傅協調，事必躬親與不厭其煩的態度，贏得客戶的信任；熱情開朗的笑容，幽默風趣又不失專業的談吐，客戶的介紹及回購率也為她帶來亮眼的成績。客戶的讚美是她的成就來源，這樣的服務精神及態度，堪稱是同仁們的表率，更贏得歐德集團2020年度服務天使總冠軍美名。





擔任優渥實木家居顧問資歷三年多的林聖倫，提起最難忘的一次服務經驗是：一位聾啞人士來到店裡參觀，起初對於自己的問候及介紹毫無任何回應，觀察到這個狀況的他，便拿起紙筆在一旁等候，客戶注意到了這個舉動，也主動拿起紙筆開始與之交談。客戶表明:因為母親的椅子損壞想要添購新椅子送給母親，因為僅需一張椅子，可以自行參觀試坐不需特別為他服務。聖倫拿著紙筆，靜候在旁，並且仔細地寫下每張椅子的特色與實用性，一來一往服務近一個小時，讓客戶非常感動。順利成交後，客戶立即將椅子載回家，讓媽媽可以享有舒適的座椅。客戶心滿意足的神情至今都還深刻的印在聖倫的腦海裡。





「客戶的聲音，是天使的聲音」，歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，重視客戶權益，率先採用來自德國「人造循環林」的「綠色健康板材」，為業界唯一全系列板材通過綠建材認證，努力為客戶締造環保健康「來自德國的高品質生活」。優渥實木以使用人的觀點出發，生產自然健康的實木傢俱，以提供最貼心、符合空間使用的傢俱，實現客戶對家庭的承諾；歐德集團就是要提供顧客無顧慮的綠色全方位服務－All in Order，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。



