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新北某幼兒園確診家長　足跡曾搭捷運往來新北投至新埔站

▲北市公布新北某幼兒園確診家長足跡。(圖／北市府提供)
▲北市公布新北某幼兒園確診家長足跡。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-08 15:24:00｜2021-09-08 15:28:28

指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北市幼兒園群聚案再增7例，累計23例確診，他也證實幼兒園群聚為Delta變異株，但與國籍航空群聚疫情的不同。台北市也公佈新北某幼兒園確診家長足跡，9月4、5日曾搭捷運往來新埔站至新北投站。

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北市衛生局表示，案16152為新北市個案，9月6日確診，感染源為案16141，個案9月4日上午10點50分至11點50分搭乘捷運從新埔站出發，經過台北車站至新北投站；9月5日下午2點30至3點30分從新北投站搭車經過台北車站至新埔站。

台北市長柯文哲今日下午在防疫記者會表示，這次的Delta變異株和國籍航空群聚疫情的不同，顯示Delta早已進入社區。

▲新北幼兒園群聚事件與北市接觸者關聯圖。（圖／北市府提供）
▲新北幼兒園群聚事件與北市接觸者關聯圖。（圖／北市府提供）

▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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