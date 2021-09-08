新北某幼兒園確診家長　足跡曾搭捷運往來新北投至新埔站

指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北市幼兒園群聚案再增7例，累計23例確診，他也證實幼兒園群聚為Delta變異株，但與國籍航空群聚疫情的不同。台北市也公佈

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台北市長柯文哲今日下午在防疫記者會表示，這次的Delta變異株和國籍航空群聚疫情的不同，顯示Delta早已進入社區。

▲新北幼兒園群聚事件與北市接觸者關聯圖。（圖／北市府提供）