新北某幼兒園確診家長 足跡曾搭捷運往來新北投至新埔站
指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北市幼兒園群聚案再增7例，累計23例確診，他也證實幼兒園群聚為Delta變異株，但與國籍航空群聚疫情的不同。台北市也公佈新北某幼兒園確診家長足跡，9月4、5日曾搭捷運往來新埔站至新北投站。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-08 15:24:00｜2021-09-08 15:28:28
北市衛生局表示，案16152為新北市個案，9月6日確診，感染源為案16141，個案9月4日上午10點50分至11點50分搭乘捷運從新埔站出發，經過台北車站至新北投站；9月5日下午2點30至3點30分從新北投站搭車經過台北車站至新埔站。
台北市長柯文哲今日下午在防疫記者會表示，這次的Delta變異株和國籍航空群聚疫情的不同，顯示Delta早已進入社區。
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