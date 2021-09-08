大專開學在即　教團籲保障教師選擇遠距教學權利

（中央社記者許秩維台北8日電）大專校院將於9月中下旬陸續開學，高教工會今天呼籲，在國內COVID-19疫苗接種普及前，應確保大專教師有選擇遠距教學與研究的權利，各校不得據此對教師有不利對待。





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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育部日前發布大專校院開學後防疫指引，規範學校須符合室內維持社交距離且上限80人、採固定座位與成員、落實實聯制、上課師生全程佩戴口罩並禁止飲食、教室保持通風良好且定時清消等原則才能實體授課，否則應線上授課。





台灣高等教育產業工會指出，訂定實體授課條件來落實防疫是必要的，但由於大專校院的教職員並未被納入公費疫苗優先施打對象，因此在國內疫苗完整接種率尚未到位的情況下，更關鍵的是保障大專教師有權決定是否進行遠距教學與研究。





高教工會認為，大專教師應有權在衡量健康風險、教學專業判斷後，可自主決定是否遠距上課，進而在維護教學品質與避免師生群聚風險間取得平衡，各校不得對教師有工作或評鑑的不利對待；大專職員也應獲評估有無到校工作必要，容許部分或輪班以遠距工作，減少非必要群聚。





在防疫考量下，高教工會呼籲教育部與學校尊重個別大專教職員選擇遠端工作的決定，也應調查並盤點大專教職員在家工作的需求、提供充分相關設備與補助，來使居家教學與行政工作順利。（編輯：張雅淨）1100908



