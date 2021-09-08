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日相之爭！日本執政黨主席選情難料 誰能接班仍是未知數

▲日本自民黨至少有超過3人可能投入總裁選舉，且多數派閥動向未明、黨員票恐成決勝關鍵等，目前還看不出誰能勝出。（圖／翻攝自 NHK ）
▲日本自民黨至少有超過3人可能投入總裁選舉，且多數派閥動向未明、黨員票恐成決勝關鍵等，目前還看不出誰能勝出。（圖／翻攝自 NHK ）

中央社

2021-09-08 18:33:45

（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相、自民黨總裁菅義偉表明不連任，誰來接班受矚目。但因為自民黨至少有超過3人可能投入總裁選舉，且多數派閥動向未明、黨員票恐成決勝關鍵等，目前還看不出誰能勝出。

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日本經濟新聞報導，自民黨總裁（黨主席）選舉訂17日公告、29日投開票；由於自民黨擁有眾議院過半數席次，新任總裁將成為新任首相。

自民黨總裁任期3年，新總裁任期到2024年9月底止；在被指名為新任首相後組成的新內閣，也將於10月上旬上路。

就目前選情來看，至少會有超過3人角逐，誰能勝出仍在未定之天，可說「人人有機會、個個沒把握」。

●各有意參選人動向

1、河野太郎（麻生派）

目前呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎，今天前往拜會前首相安倍晉三。安倍跟河野所屬黨內派閥麻生派會長麻生太郎關係深厚，河野此舉被視為尋求安倍對他有意參選的理解。

由於河野身兼日本政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗協調工作，將在不影響公務的情況下跟黨內無派閥議員會面，預料最快本週內將正式表明參選。

不僅如此，河野也將跟麻生派幹部會面，希望鞏固所屬派閥內的支持。

2、高市早苗（無派閥）

無派閥的前總務大臣高市早苗預計今天將正式表態參選。她上午待在眾議院議員宿舍準備記者會事宜，晚間將參加民間電視台的節目。

高市已得到安倍晉三相挺，參選所需的黨內20位議員推薦書已不成問題；她昨天晚間前往安倍家中拜會，討論因應總裁選舉的相關準備工作。

3、岸田文雄（岸田派）

最早表態參選的前政務調查會長岸田文雄，今天舉行記者會說明經濟政策；這是他繼本月2日公布防疫政策後的第2場政策記者會。

岸田希望透過公開記者會說明政策的方式，鞏固自民黨內議員票並快速增加黨員票；他昨天晚間已走訪拜會企業界及民間團體等人士。

4、石破茂（石破派）

至今已有4次參選經驗的前幹事長石破茂，今天到自民黨中央黨部與幹事長二階俊博會談。雖然石破有意參選，但目前態度已出現轉變。

石破昨天在石破派會議上聽取同志意見，但沒有做出最後結論；派閥內出現對石破參選消極意見，也有人認為應支持河野太郎。

5、野田聖子（無派閥）

前總務大臣野田聖子正在努力尋找20名推薦人。她昨天跟菅義偉會面，告知正就參選一事與黨內議員商談。

另外還有一名可能人選，就是自民黨政務調查會長下村博文（細田派），目前又再次出現尋求參選的動作。

●黨員票恐成決勝關鍵

去年自民黨總裁選舉是因為安倍中途請辭所進行補選，所以沒有舉行全國性的黨員投票；但今年不同，黨員票將跟國會議員票同為383張，甚至可以說黨員票可能將成決勝關鍵。

在議員票部分，自民黨目前只有派閥會長參選的岸田派（46人），對支持自家派閥會長岸田文雄達成共識，主要原因是隨著時間愈接近眾議院改選，黨內許多年輕議員備感焦慮，如果不能選出一位具高人氣的新總裁，自己說不定在眾議院改選時就會落選。

因此，除了岸田派，其他黨內派閥都有年輕議員仍在觀望誰當選對自己最有利，也就讓其他派閥暫時無法採取一致行動。

●自民黨總裁選舉方式

自民黨目前擁有383席國會議員，加上383張黨員票，總計這次的總票數為766票，384票為過半數。

如果沒有一位候選人能在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第2輪投票。

第2輪投票的總票數少於首輪投票，雖然議員票不變仍為383張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張。

從這裡也可以看出，如果進入第2輪投票，決勝關鍵就在國會議員票多寡。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100908

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