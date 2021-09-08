Delta入侵！北市暫不禁內用　柯文哲：多外帶、少群聚

指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，新北市幼兒園群聚案為Delta變異株。新北市長侯友宜宣布新北餐飲9月9日起禁止內用一周、公有場館也暫停開放7天。不過，台北市暫不跟進，市長柯文哲呼籲儘量多外帶、降低群聚。

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台北市今日下午防疫記者會上，柯文哲表示北市今天+0，看統計數字認為台北市疫情還好，昨日7家醫院PCR篩檢2800例，全都陰性。柯文哲也宣布不跟進新北政策，北市Delta警戒全力整備中，但是目前北市防疫等級沒有要升級，但他要求目前二級要落實，沒有要取消餐廳內用。不過，柯文哲同時呼籲可以外帶就外帶，減少內用，降低聚會。

▲北市Delta警戒全力整備中。(圖／北市府提供)