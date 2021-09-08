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Delta入侵！北市暫不禁內用　柯文哲：多外帶、少群聚

▲Delta變易株入侵，台北市暫不跟進新北禁止餐廳內用。(圖／北市府提供)
▲Delta變易株入侵，台北市暫不跟進新北禁止餐廳內用。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-08 16:43:14｜2021-09-08 17:18:40

指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，新北市幼兒園群聚案為Delta變異株。新北市長侯友宜宣布新北餐飲9月9日起禁止內用一周、公有場館也暫停開放7天。不過，台北市暫不跟進，市長柯文哲呼籲儘量多外帶、降低群聚。

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台北市今日下午防疫記者會上，柯文哲表示北市今天+0，看統計數字認為台北市疫情還好，昨日7家醫院PCR篩檢2800例，全都陰性。柯文哲也宣布不跟進新北政策，北市Delta警戒全力整備中，但是目前北市防疫等級沒有要升級，但他要求目前二級要落實，沒有要取消餐廳內用。不過，柯文哲同時呼籲可以外帶就外帶，減少內用，降低聚會。

柯文哲表示，北市雖然有很多居家隔離案例，但是沒有確診案例，不贊成因為風吹草動就過度提升防疫等級，要在疫情與經濟中取得平衡。柯文哲認為市民防疫鬆懈，呼籲餐廳隔板與梅花座要落實，民眾要落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

柯文哲日前表示觀察疫情下周再宣布中秋節是否開放河濱烤肉，但許多縣市已宣布中秋節禁止公共場所烤肉，北市是否跟進?柯文哲表示，每個人在家屋頂烤肉，還不是一樣？重點並不是河濱能否烤肉，而是降低聚會。

▲北市Delta警戒全力整備中。(圖／北市府提供)
▲北市Delta警戒全力整備中。(圖／北市府提供)

▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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