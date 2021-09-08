防Delta擴散 陳時中籲有這些症狀別上班上課、可做篩檢
國內本土疫情再度升高，新北幼兒園群聚感染持續擴大，並已完成10例病毒定序為Delta變異株，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今 （8）日也呼籲若近期有出現一點點類似感冒症狀，不要覺得好像沒什麼，一定要請假在家，不要去上班上課，也希望一般事業單位主管也能配合，讓有症狀者不要上班，並鼓勵去做快篩。
記者顏真真/台北報導
2021-09-08 16:32:01｜2021-09-08 16:50:01
陳時中指出，經常性有類似感冒症狀，不要掉以輕心，若有發燒或呼吸道不舒服、腹瀉等狀況都不要輕忽，因為有些人可能是要嗅覺、味覺異常才驚覺可能染疫而去篩檢，如果真的已經感染恐怕已傳染給很多人。
陳時中還說，雖然嗅覺、味覺異常不代表一定是感染新冠肺炎，但相對其他疾病這方面的異常情況較少，因此如果發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，請不要上班、上課，自己在家做快篩也可以，或是到篩檢站篩檢都可以，千萬不要抱著「可能不是我、應該不是吧或者不是」這種想法。
陳時中強調「萬一是的話，就會影響很大」，他更呼籲事業單位主管可以配合體諒，讓有症狀的人不要上班，並鼓勵大家去做篩檢。
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