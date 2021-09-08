陳時中稱打2劑不可能！柯文哲批中央：疫苗政策沒規劃
衛福部長陳時中曾表示國內疫苗足夠，明年不需要買3000萬劑BNT疫苗，但是日前又稱疫苗要打2劑不可能，遭質疑說法前後矛盾。台北市長柯文哲今（8）日就批中央疫苗政策沒規劃。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-08 17:03:26｜2021-09-08 17:05:26
北市今日下午防疫因應記者會上，媒體詢問陳時中說疫苗打2劑不可能的看法?柯文哲語重心長表示，願意打疫苗的人都應該至少打2劑，「這是政府的基本責任」，他觀察Delta病毒在國內肆虐的狀態，恐怕50歲以上、慢性疾病族群還要追加第3劑，但怕講太多又會被說一直嗆中央。
柯文哲感嘆，作為一個醫生或科學家，認為從頭到尾疫苗政策實在是不知道怎麼講，根本沒有規劃，來多少就打，永遠都是「每天急就章」，別的國家送我們就打什麼，施打上幾乎沒有計畫。
柯文哲再強調，如果是窮國家就乾脆全部都買AZ疫苗，若經濟還可以又想省錢，可以先AZ再打mRNA（BNT或莫德納疫苗），假如錢很多就通通打mRNA疫苗，然後再從年紀高的打下來，總是要有個計畫，坦白說現在都是見招拆招，批評也沒用，只好算了，反正疫苗來就快點打完。
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