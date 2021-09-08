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幼兒園群聚不只一波傳播　陳時中：目前防疫暫無升級規畫

▲新北幼兒園群聚事件持續擴散，防疫是否回升到三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前暫無升級規畫。（圖／指揮中心）
▲新北幼兒園群聚事件持續擴散，防疫是否回升到三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前暫無升級規畫。（圖／指揮中心）

記者顏真真/台北報導

2021-09-08 16:56:10

新北幼兒園群聚疫情擴大，再增7例個案，累計23人確診，並確定此群聚案感染最早在印度發現的Delta變異株，而且已經歷不只一波傳播，面對本土疫情再度升高，防疫警戒是否會再回到三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，未來若這波疫情無法控制或有新一波疫情，才會考慮升級警戒，目前暫無升級規畫。

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指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日指出，這次幼兒園發生群聚疫情時，確診幼童Ct值有高有低，單從這個不容易判定究竟歷經幾波疫情，不過，從家人感染的狀況來看，可以比較清楚看出確實不只一波傳播，至於裡面到底有幾波傳染？單從目前資料還無法清楚知道但可以說不只一波傳染在裡面。

陳時中也表示，要等新北市把疫調做得更清楚才能綜合研判，基本上只要有群聚疫情，指揮中心都會進行基因定序，但不會擴大把過去的檢體都拿回來檢驗，現階段最重要的工作是把相關確診病人相關疫調先釐清，這是比較實際且可行的方式。

至於有醫師建議比照紐西蘭直接把防疫警戒升至第四級，陳時中則強調「我們有我們做法」，目前國內疫情也控制相當好，未來若有更新一波疫情，或這波疫情無法控制住，才會考慮升級，「目前暫時沒有升級的規畫」，希望大家努力把疫情控制住。

▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）

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