幼兒園群聚不只一波傳播 陳時中：目前防疫暫無升級規畫
新北幼兒園群聚疫情擴大，再增7例個案，累計23人確診，並確定此群聚案感染最早在印度發現的Delta變異株，而且已經歷不只一波傳播，面對本土疫情再度升高，防疫警戒是否會再回到三級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，未來若這波疫情無法控制或有新一波疫情，才會考慮升級警戒，目前暫無升級規畫。
記者顏真真/台北報導
2021-09-08 16:56:10
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日指出，這次幼兒園發生群聚疫情時，確診幼童Ct值有高有低，單從這個不容易判定究竟歷經幾波疫情，不過，從家人感染的狀況來看，可以比較清楚看出確實不只一波傳播，至於裡面到底有幾波傳染？單從目前資料還無法清楚知道但可以說不只一波傳染在裡面。
陳時中也表示，要等新北市把疫調做得更清楚才能綜合研判，基本上只要有群聚疫情，指揮中心都會進行基因定序，但不會擴大把過去的檢體都拿回來檢驗，現階段最重要的工作是把相關確診病人相關疫調先釐清，這是比較實際且可行的方式。
至於有醫師建議比照紐西蘭直接把防疫警戒升至第四級，陳時中則強調「我們有我們做法」，目前國內疫情也控制相當好，未來若有更新一波疫情，或這波疫情無法控制住，才會考慮升級，「目前暫時沒有升級的規畫」，希望大家努力把疫情控制住。