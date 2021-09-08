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「疫情短期不會結束！」柯文哲： 新常態面對Delta病毒

▲台北市長柯文哲斷言疫情短期不會結束。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲斷言疫情短期不會結束。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-08 17:35:25｜2021-09-08 17:42:01

中央流行疫情指揮中心今（8）日證實，新北市幼兒園群聚案為Delta變異株。台北市長柯文哲表示，北市不跟進新北禁止餐廳內用，但鼓勵外帶，並斷言疫情短期內不會結束，面對病毒要用新常態過生活。

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北市今日防疫因應記者會上，柯文哲表示，新北幼兒園確診群聚擴大，目前北市單單停課就有600多人，居家隔離200多人，若居家隔離感染要提升防疫等級，但還是要新常態，因為這個疫情看起來，短期不會結束，尤其病毒從武漢出發，到Alpha、Delta，難保會不會還有更厲害的病毒，大家還是要在防疫與經濟中，取得一個平衡。

柯文哲說，作為一個首長，他想了很久，「當首長動不動就將餐廳封掉，這對整個社會是好的嗎？」「病死是一個疾病，餓死也是一個疾病」，他還是主張，按照科學證據，有多少科學證據，作多少事情。柯文哲也表示，也不可諱言，Delta病毒還是終於侵入台灣，其實這早就在意料中之事，台灣不可能永遠鎖國，就算檢疫14天，還是會遇到潛伏期超過14天的，只是就科學角度講機率很低。

柯文哲表示，萬一有潛伏期超過14天的，難道要將居家檢疫時間再往上延，延成到一個月？這也不合理，不切實際，還是依照科學，活在世界上，還是合理的危險，他舉例懷疑乳房可能長乳癌，事先就將乳房拿掉？有子宮頸癌就將子宮頸拿掉，這沒道理。

柯文哲也承認，這一陣子大家防疫比較鬆懈，所以北市昨天宣布，醫院不要去探病，除非病危的例外，陪病也拜託不要早上一個、下午一個、晚上一個，換了三個人，陪病的人盡量固定，停止探病，醫院還是危險的地方，還有餐廳沒有馬上不准內用。但他很清楚，梅花座、隔板就沒有注意，所以現階段先把二級落實，醫院禁止探病、餐廳內用落實，當然每天都在看，真的台北市有感染，一定會升級。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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