「疫情短期不會結束！」柯文哲： 新常態面對Delta病毒

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柯文哲說，作為一個首長，他想了很久，「當首長動不動就將餐廳封掉，這對整個社會是好的嗎？」「病死是一個疾病，餓死也是一個疾病」，他還是主張，按照科學證據，有多少科學證據，作多少事情。柯文哲也表示，也不可諱言，Delta病毒還是終於侵入台灣，其實這早就在意料中之事，台灣不可能永遠鎖國，就算檢疫14天，還是會遇到潛伏期超過14天的，只是就科學角度講機率很低。
柯文哲表示，萬一有潛伏期超過14天的，難道要將居家檢疫時間再往上延，延成到一個月？這也不合理，不切實際，還是依照科學，活在世界上，還是合理的危險，他舉例懷疑乳房可能長乳癌，事先就將乳房拿掉？有子宮頸癌就將子宮頸拿掉，這沒道理。
柯文哲也承認，這一陣子大家防疫比較鬆懈，所以北市昨天宣布，醫院不要去探病，除非病危的例外，陪病也拜託不要早上一個、下午一個、晚上一個，換了三個人，陪病的人盡量固定，停止探病，醫院還是危險的地方，還有餐廳沒有馬上不准內用。但他很清楚，梅花座、隔板就沒有注意，所以現階段先把二級落實，醫院禁止探病、餐廳內用落實，當然每天都在看，真的台北市有感染，一定會升級。
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