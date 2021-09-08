智慧穿戴裝置夯 專屬高球科學化擊球數據、自動揮桿錄影
近期台灣在國際賽事上高爾夫項目表現亮眼，讓世界再度關注到台灣的高球實力。隨著數位化浪潮來襲，高爾夫產業亦迎來科技化的全新面貌，職業選手或高水準的業餘玩家已習慣使用科學化輔助工具，不但能幫助自我訓練、有效提升球場效率，同時也吸引更多年輕族群參與，智慧穿戴裝置領導品牌Garmin推出全新「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-08 17:19:21
曾拿下TPGA錦標賽三連冠的高球好手洪健堯表示：「對於長期四處征戰球賽，Approach R10規律地紀錄我的擊球數據，可作為調整高爾夫球具的精準依據，本身小巧方便攜帶且不受天氣影響，大幅提升練球效率。」現役TPGA職業選手洪駿剛也表示：「Approach R10除了讓我更了解日常擊球練習的數據，利用Home Tee Hero功能更有效幫助我在比賽前做模擬練習，是一台兼顧精準度和娛樂的訓練配備。」亞巡賽指定配合工坊技師蛋弟－黃士瑜則表示：「Approach R10擁有強大的球道圖資功能，協助球員做球具測試的數據分析，隨時開啟熟悉的球場即能進行模擬揮桿，有助於強化與縮短球具調整後的適應時間。」
Garmin觀察台灣用戶數據，發現近年從事高爾夫運動人口明顯增長，2019年至2020年間Garmin Golf App計分功能的使用次數更增加高達61.4%，消費者對於能夠提供高爾夫精準數據紀錄的產品需求顯著攀升。看準市場規模持續成長，Garmin推出全新「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」，以輕巧便攜外型提供多項精準擊球指標及詳細的擊球數據分析，內建語音播報功能化身虛擬揮桿教練，並透過自動揮桿錄影功能檢視整體揮桿動作，針對初學者或是職業球員，不論是在家中、室內及戶外練習場都能使用，有效提升使用者訓練效率，於9月8日起正式在台販售。