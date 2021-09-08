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幼兒園感染源指向埃及爸？陳時中：說他帶進Delta恐太早

▲新北市幼兒園群聚案確診者關聯圖，指揮中心追感染源。（圖／指揮中心提供）
▲新北市幼兒園群聚案確診者關聯圖，指揮中心追感染源。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-08 17:45:15｜2021-09-08 18:23:47

國內本土疫情再度升溫，新北幼兒園群聚感染人數已破20人，而且基因定序確定是Delta變異株，但與長榮機師突破性感染的病毒序列不同，外界認為感染源會不會是1名確診幼兒的爸爸，從埃及入境列為境外個案。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，目前訊息仍無法判斷，「說他把Delta帶進來恐怕太早」，還有很多地方需要釐清。

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新北幼兒園群聚今日再增加7例確診個案，其中1人為染疫幼童的埃及籍父親案16160，未接種新冠肺炎疫苗，在8月4日從埃及入境，在機場及檢疫期滿前採檢均為陰性，但9月6日因孩子確診再採檢卻確診、Ct值為37.9。

對於外界指向這位埃及爸爸可能是感染源，陳時中表示從時間序來看不是完全不可能，只是就目前檢驗狀況來看，這名埃及爸爸在檢疫過程採檢結果都是陰性，也不能排除感染已久、進入陰陰陽陽階段，還要更多資訊包括家人、孩子的病毒基因定序結果出爐，才能看得更清楚，目前無法判定。

陳時中說，本來陰轉陽或陰陰陽陽的情況，在判定上就很難避免，沒辦法把所有人都關起來，只能盡量避免，但也不能判定就是這位埃及人把病毒帶進來，還有很多地方需要釐清。

由於埃及爸爸Ct值近38相當高，顯示病毒量相當低，若仍有傳染力，是否代表邊境防疫措施要重新檢討？陳時中回應，由於個案因病毒量低，還在嘗試進行病毒基因定序，目前暫時沒結果，「說他把Delta帶進來恐怕太早」，且目前普遍認為Ct值超過30，傳染力幾乎微乎其微。

雖然指揮中心也關心感染源來自何處，但陳時中強調，首要工作還是匡列接觸者、避免疫情擴散，也有助釐清感染源，並把未來防堵工作做好。

至於目前幼兒園群聚案有6名個案都住在同一個社區。陳時中說現在該社區A棟全面清空、住戶通通居家隔離，B棟則全面篩檢，而且根據規定一層樓出現一例個案就要整層篩檢、檢疫，同棟樓出現多例個案，就全棟檢疫。

▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日全台確診分佈圖，新北市新增7例本土個案。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）
▲9月8日新增9例新冠肺炎個案，其中7例在新北市，另外2例為境外移入。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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