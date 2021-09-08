幼兒園感染源指向埃及爸？陳時中：說他帶進Delta恐太早

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對於外界指向這位埃及爸爸可能是感染源，陳時中表示從時間序來看不是完全不可能，只是就目前檢驗狀況來看，這名埃及爸爸在檢疫過程採檢結果都是陰性，也不能排除感染已久、進入陰陰陽陽階段，還要更多資訊包括家人、孩子的病毒基因定序結果出爐，才能看得更清楚，目前無法判定。
陳時中說，本來陰轉陽或陰陰陽陽的情況，在判定上就很難避免，沒辦法把所有人都關起來，只能盡量避免，但也不能判定就是這位埃及人把病毒帶進來，還有很多地方需要釐清。
由於埃及爸爸Ct值近38相當高，顯示病毒量相當低，若仍有傳染力，是否代表邊境防疫措施要重新檢討？陳時中回應，由於個案因病毒量低，還在嘗試進行病毒基因定序，目前暫時沒結果，「說他把Delta帶進來恐怕太早」，且目前普遍認為Ct值超過30，傳染力幾乎微乎其微。
雖然指揮中心也關心感染源來自何處，但陳時中強調，首要工作還是匡列接觸者、避免疫情擴散，也有助釐清感染源，並把未來防堵工作做好。
至於目前幼兒園群聚案有6名個案都住在同一個社區。陳時中說現在該社區A棟全面清空、住戶通通居家隔離，B棟則全面篩檢，而且根據規定一層樓出現一例個案就要整層篩檢、檢疫，同棟樓出現多例個案，就全棟檢疫。
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