COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雙十國慶「Taiwan National Day」　國民黨酸英文台獨

▲2021年雙十國慶主視覺。（圖／內政部提供）
▲2021年雙十國慶主視覺。（圖／內政部提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-08 17:40:14｜2021-09-08 17:40:37

針對國慶籌備委員會今(8)日公布今年國慶大典「金陽雙十」主視覺設計，國民黨指出，民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失。慶祝中華民國國慶，然而卻掛上「Taiwan National Day」，中文更不見任何國號字樣；對照今年初，民進黨政府推出新版護照，同樣也是放大「TAIWAN」字樣，再讓中華民國的英文國號極小化，「REPUBLIC OF CHINA」直接淪為環繞國徽外的迷你綴飾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨質疑，透過護照設計、國慶日主視覺使出各種如出一轍的小動作，蔡政府根本是「英文台獨」，難道國家是中華民國，有這麼不敢告訴外國人嗎？國民黨質疑，「中華民國」對蔡英文政府而言，始終都是說不出口的贅字？

國民黨指出，根據國慶籌備委員會文字說明：「歷經半個多世紀淬煉，民主自由守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定…」公然竄改中華民國有110年的歷史事實，應被遣責。到底「半個多世紀」說法從何而來？怎麼起算？慶祝中華民國110年國慶，然而民進黨政府陳述國家的歷史卻直接腰斬，讓110年直接砍半，究竟意圖偷渡的是何種主張與概念？而慶籌會提出的主視覺色彩說明，更看到民進黨竟直接讓色譜中迸出一項名不符實的民主綠，對照近日綠營的荒謬、獨裁更讓這番色彩解說令人啼笑皆非。

國民黨強調，今年是蔡英文上任以來第6個國慶，但非常遺憾，中華民國再次淪為配角。強烈呼籲民進黨，應避免意識形態治國，放棄以華麗文藻堆砌的大內宣，真誠的面對歷史，務實的面對當前處境，才能真正維護和平，捍衛國家主權。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀