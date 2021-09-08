2021亞太城市高峰會市長論壇 陳其邁分享電商整合產業
每兩年舉辦一次的亞太城市高峰會（APCS），今年9月8日至12日在澳洲布里斯本市舉行，高雄市陳其邁今（8）日出席「市長論壇」線上會議時指出，高雄的疫情相對穩定，此次分享高雄如何協助服務業及小商家渡過難關，並利用電子商務鼓勵中小企業加速轉型。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-08 18:34:31
高雄曾於2013年9月9日至11日主辦亞太城市高峰會，同時也是臺灣唯一曾經舉辦過的城市；今年全球受到COVID-19重創下，2021年亞太城市峰會大會主題遂討論疫情影響下的經濟發展及城市因應情勢，今年計有62個城市參與，39個城市參與市長論壇，「城市論壇」採線上分組，1組由5至6位城市首長或副首長組成，針對城市經濟及工作型態的改變，各城市進行發言與分享。
陳其邁線上表示，疾病管制是市府的重要工作，透過邊境管制，有效控制傳染病在高雄的傳播；雖然高雄以製造業為主，經濟產業無明顯停擺，但部份行業業績滑落，其中又以餐飲業、計程車業影響最重，因此推出「高雄好家載」計畫，媒合餐飲、百貨、賣場、市場夜市與計程車業者等，鼓勵民眾以外送消費支持喜歡的店家，透過LINE熱點下訂單＝以電子支付消費滿指定金額後外送，由高雄市政府補貼外送車資。
陳其邁也提到，電商在全球經濟脈動下已成為不可小覷之趨勢，高雄透過智慧城市方案解決餐飲與計程車經濟衝擊，甚至包括生鮮蔬果和百貨用品等民生消費，提供民眾在家防疫採購平台，共同支持店家、攤販及計程車生計，疫情帶來生活消費模式轉變，是危機也是轉機，加速整體服務業數位升級電子商務，協助中小企業及服務業轉型創造新的商業模式。