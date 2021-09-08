羽球／多次打敗王齊麟　丹麥不老傳奇宣告「復出」

2012年倫敦奧運羽球男雙銀牌、41歲的丹麥傳奇名將Mathias Boe去年宣布退役，昨日在個人社群媒體上無預警宣布「復出」，報名10月的丹麥公開賽引起各方熱議，不過他的搭檔很特別，Boe也解釋緣由。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-08 18:53:34
Boe職業生涯和Carsten Mogensen搭檔開啟丹麥「黃金男雙」世代，兩人合作15年之久，也多次在世界排名登頂，曾6連勝我國男雙陳宏麟／王齊麟，去年因為東京奧運延期，Boe選擇在40歲生日前退役。
Boe昨日在Instagram宣布「復出」並解釋，他和Michael Sarfelt報名了今年丹麥公開賽，因為一年半前他和女友Taapsee Pannu(印度寶萊塢女星)決定贊助某個慈善機構，幫助印度農村地區100名女孩上學，並詢問Sarfelt若願意捐款就和他一起出戰今年的丹麥公開賽。
Sarfelt表明無條件支持，所以Boe履行兩人之間的協議，「Sarfelt不僅是個很好的商人，也是我見過最偉大的羽毛球愛好者之一。」不過丹麥公開賽屬於超級1000系列，只有世界排名前32名才夠格直接拿到入場券。
對於一個退役選手加商人的組合，Boe笑說，「很顯然我們被抽中的機會非常渺茫，萬一真的抽到替補進去，我們就會真的上場。」