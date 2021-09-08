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增設Delta防線！間接接觸者也要居家檢疫

▲陳時中（中）今（8）日於記者會上表示，因為Delta爆發，將間接接觸者列為居家檢疫對象，並說明此作為可有效控制疫情的原因。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲陳時中（中）今（8）日於記者會上表示，因為Delta爆發，將間接接觸者列為居家檢疫對象，並說明此作為可有效控制疫情的原因。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-08 18:39:14

幼兒園群聚案擴大至社區大樓，此波Delta疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日於記者會上表示，未來會增加更多匡列者，並增加「接觸者的接觸者」為居家檢疫對象，並說明此作為可有效控制疫情的原因。

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陳時中說明，目前針對疫情控制對象分為確診者、接觸者、接觸者的接觸者，PCR陽性定義為確診者，就是到醫院進行治療。

而與確診者有接觸史，符合「15分鐘以上的接觸」、「1.5公尺內」和「無防護措施」（口罩等）其中一項便定義為密切接觸者，需居家檢疫，除此之外的非密切接觸者則進行自主健康監測。

至於接觸者的接觸者，就是間接接觸者，陳時中坦言，以往只有在疫調判斷上可能從存在風險，才會請他做自主健康監測，「現在是做加強」，增加此類列入居家檢疫對象，多加上一道防線，否則全面擴散的風險將提高，防疫成本大增。

陳時中舉例，幼兒園裡有小朋友確診，那麼同班同學都是接觸者，小朋友的爸爸媽媽也是，在同班同學還沒確診前，他們的爸爸媽媽就是間接接觸者，「現在就是要把這群人都預防性隔離（居家檢疫）」，多設下一道防線，避免此波Delta疫情失控。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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