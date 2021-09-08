增設Delta防線！間接接觸者也要居家檢疫

幼兒園群聚案擴大至社區大樓，此波Delta疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日於記者會上表示，未來會增加更多匡列者，並增加「接觸者的接觸者」為居家檢疫對象，並說明此作為可有效控制疫情的原因。





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陳時中說明，目前針對疫情控制對象分為確診者、接觸者、接觸者的接觸者，PCR陽性定義為確診者，就是到醫院進行治療。



