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馬來西亞逾80%成人至少接種一劑　電影院獲准重啟

▲馬來西亞累計確診人數突破190萬，隨著疫苗覆蓋率逐步提高，馬國政府允許電影院在內等8項創意產業恢復活動。官方統計，當地成人中已有88.9%接種一劑，69.6%完整接種。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞累計確診人數突破190萬，隨著疫苗覆蓋率逐步提高，馬國政府允許電影院在內等8項創意產業恢復活動。官方統計，當地成人中已有88.9%接種一劑，69.6%完整接種。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-09 05:53:43

（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）馬來西亞累計確診人數突破190萬，隨著疫苗覆蓋率逐步提高，馬國政府允許電影院在內等8項創意產業恢復活動。官方統計，當地成人中已有88.9%接種一劑，69.6%完整接種。

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這8項創意產業活動包括電影院、娛樂節目錄製、室內外的創意產業拍攝、室內表演、藝術展覽、音樂劇及劇場等現場表演活動；部分活動設有人數限制。

馬國新任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）指出，在2019年，創意產業為馬國國內生產毛額貢獻2%，這次放寬措施有助重振飽受疫情衝擊的創意產業。

馬來西亞自6月起實施全國封鎖措施，但至今確診人數未明顯下降，連續近2個月的單日新增確診人數都在萬人以上，有時甚至破2萬。

馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，境內新增1萬9733人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國累計190萬467起確診病例。

諾希山公布的數據顯示，先前疫情最為嚴重的雪蘭莪州（Selangor）確診人數已有所趨緩，新增2989例確診案例。砂拉越州（Sarawak）新增3100人染疫，為馬國單日確診人數最高的地區。

他指出，馬國今天新增361起死亡案例，全國累計1萬9163人病故。目前有904名確診病患收治於加護病房。

人口約3270萬的馬來西亞自今年2月開始接種COVID-19疫苗。諾希山指出，截至7日中午為止，全國63.7%人口已接種一劑疫苗，49.9%已完整接種；成人人口中，88.9%已接種一劑，69.6%完整接種。

隨著馬來西亞疫苗覆蓋率提高，馬媒報導，依斯邁沙比利宣布，自9日起，8項創意產業活動獲准復業，但所有活動僅開放給已完成2劑疫苗接種者。

星洲網報導，雖然電影院已獲准復業，但因當地政府尚未公布完整標準作業程序，電影院不會於明天重新開放，確切日期將另行通知。（編輯：韋樞）1100908

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