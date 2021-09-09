贈阿富汗糧食疫苗值2億人民幣　王毅：塔利班應履行承諾

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據中國外交部官網發布，王毅8日在北京以視訊方式出席阿富汗鄰國外長會，並作以上表示。
中國迄今避談是否承認塔利班成立的新政府。綜合外電報導，阿富汗新政府成員清一色是塔利班人士，這與國際社會要求各族各派共組新政府相悖。
據發布，王毅在會中表示，今天的阿富汗站在歷史的十字路口。美國及其盟友倉促撤離，美西方推行的強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」以失敗告終。但阿富汗仍面臨人道、民生以及COVID-19疫情等嚴峻挑戰，一些國際勢力還可能借助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題。
他說，昨天，阿富汗塔利班宣布成立臨時政府，而政權的「臨時」性恰恰說明阿富汗的未來還具有很多不確定性。
王毅表示，要引導敦促阿富汗塔利班團結各民族、各派別，搭建廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，和恐怖勢力劃清界限，同各國特別是鄰國建立和發展友好關係。
他強調，塔利班進入喀布爾以來，在建政、反恐、友鄰等問題上作出積極表態，中方對此表示歡迎。「關鍵要落實到具體行動中。其中最重要的兩點：一是廣泛包容，二是堅決打恐。」
王毅並表示，「期望塔利班能汲取歷史經驗，在臨時政府期間與阿各民族、各派別積極互動，履行對外做出的承諾，爭取得到更多的國際認可」。
他說，阿富汗鄰國應發揮獨特作用，既解決自身正當關切，又為阿富汗穩局重建提供良好外部環境，當前階段可重點開展6方面協調合作。
其中，王毅提到要幫助阿富汗加強疫情防控，他指阿富汗是全球COVID-19疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。各方可攜手合作，繼續向阿富汗提供抗疫物資和技術援助。中方決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗，也願在中國－南亞應急儲備庫項下，向阿提供更多的抗疫和應急物資。
王毅並表示應儘快提供人道主義援助。根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值人民幣2億元（約新台幣8.6億元）的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支援阿富汗和平重建和經濟發展。
首次阿富汗鄰國外長會由巴基斯坦外長主持，視訊出席者還包括中國、伊朗、塔吉克、烏茲別克、土庫曼的外長或副外長。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1100908