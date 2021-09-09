美軍航艦打擊群駛入南海挺航行自由　沒通知中國

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於此同時，美國海軍指出，美國航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson, CVN 70）所率領的打擊群也在南海海域的其他地方演訓。
美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）以電郵告訴星條旗報，兩艘軍艦都沒有通知中國等任何宣稱擁有南海主權的國家。
卡爾文森號打擊群（VINCSG）正在南海執行任務，這是VINCSG今年部署期間首次駛入這個海域，以展現美國力挺航行自由和對盟友的承諾。
卡爾文森號在南海執行任務是美國海軍在印度-太平洋地區（Indo-Pacific）常態部署的一部分。
卡爾文森號打擊群由第1號航艦打擊群（CSG 1）領軍，編成包括：航艦卡爾文森號、海軍第2艦載機聯隊（Carrier Air Wing 2），還有第1航艦打擊群與第1驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 1）的官士兵。
打擊群中包括提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」（USS Lake Champlain, CG 57），勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦「查飛號」（USS Chafee, DDG 90），以及獨立級近海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）「杜爾沙號」（USS Tulsa, LCS 16）。
卡爾文森號打擊群部署到美國第7艦隊（U.S. 7th Fleet）作戰區，以支援自由與開放的印太地區。第7艦隊執行前沿部署的海軍任務，維護美國在印太戰區的國家利益，作為美國海軍規模最大的前沿部署艦隊，第7艦隊與其他海洋國家保持互動，以建構促進海上安全與穩定並防止衝突的夥伴關係。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100908